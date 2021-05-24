高盛警告：全球市場三大「灰犀牛」　美聯儲已做好準備

撰文： 蘇梓墨 最後更新日期： 2021-05-24 12:20

5月以來，美股不温不火，標普500指數在亮眼的財報季過後漲幅仍不及上月。高盛發聲警告，提醒人們注意「灰犀牛」。

《華爾街見聞》報道，在高盛最新的研報中，高盛策略師Chris Hussey指出，上周全球市場「灰犀牛」風險激增，市場正在努力應對的三大關鍵。首先，包括加密貨幣在內的大宗商品價格暴漲。不過上周銅價下跌3%以上，鐵礦石下跌1%，原油期貨跌逾3%，部分加密貨幣跌幅則高達50%。

另外通脹方面，5月中旬公佈的美國CPI和PPI數據繼續引起市場關注。在高盛舉辦的Global Staples論壇上，與會的消費者產品公司認為，通脹逆風只會越吹越強。

第三是標普500指數市值。這一指數市盈率持續接近22倍——以歷史標準來看，這一數字很高，而且即使企業盈利走高，市值水平也不太可能繼續擴大。

「灰犀牛」來襲，市場怎麼辦？Hussey表示，別慌，因為各國監管層已經先後出手了。儘管高盛的另一名分析師David Mericle認為，當前美國通脹短暫飆升不太可能逼迫美聯儲採取行動，但Hussey認為，美聯儲只是沒有出手，但也已經做好了收緊貨幣政策干預市場的準備。

在此前的研報中，高盛已然預計美國通脹將在5月見頂——核心PCE（個人消費支出）通脹將在5月達到2.8%的峯值，到年底則將回落至2.25%，這一最新預期較此前的5月2.5%、年底2.05%均有所上調。

高盛認為，公共交通、酒店、服裝價格正常化，二手車價格進一步上行，都將推動美國核心通脹在短期內走得更高。而對於美聯儲而言，薪資增速、房價上漲以及疫情影響帶來的通脹預期走高是作出加息決策最需關注的三個要點。

再看美股市場的高市值問題，高盛稱，或許上周的交易走勢已是一種跡象，表明即便在企業盈利增長極為強勁的狀況下，投資者也願意更為精挑細選地來選擇公司。