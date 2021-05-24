康業金融最快本周上市聆訊　目標估值逾40億　勢成最大「財仔股」

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-05-24 15:35

康業信貸母公司康業金融科技集團於去年12月中向聯交所遞交上市申請後，市場消息指，康業金融正尋求本周進行上市聆訊，最快6月開始招股，集資額約10億元，建銀國際為獨家保薦人。

康業金融是本地「財仔」公司，為香港持牌貸款服務供應商。根據弗若斯特沙利文的資料，按收益計，截至2019年12月底止年度，康業金融的物業抵押融資及無抵押融資在香港所有持牌放債人中分別排名第一及第五。 截至2019年12月底止，康業金融的利息收入為8.04億元，按年增長35.9%。其中，有抵押的物業一按及物業二按貸款利息收入為2.49億元及2.53億元，分別佔整體收入的31%及31.5%。

另外，截至2020年9月底止，集團有抵押物業一按及物業二按的應收貸款本金分別為15.7億及15.9億元，合共佔集團整體應收貸款本金的73.5%。

李根興家族創立 父母為印尼華僑

康業金融由資深物業投資者、盛滙商舖基金創辦人李根興父母李常盛、李碧葱，以及胞兄李根泰創辦。李根興父母為印尼華僑，在70年代移居香港。近年，康業金融經常以「K Cash」品牌作宣傳，而該公司早於2001年取得首個放債人牌照並於香港開展貸款業務。

根據上市文件披露，康業金融由4人持有，其中李常盛、李碧葱各持25%股權；李根泰、李根興則分別持28.5%、21.5%股權。

據市場消息指，康業金融的上市目標估值超過40億元，遠超一眾本地同業，有望成為市值最大的本地「財仔股」。