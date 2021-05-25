碧桂園服務折讓6%配股兼發CB　共籌154億　譚朗蔚：係意外嘅

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-05-25 09:02

上周五獲恒指公司宣布納入恒指成份股的碧桂園服務（6098），今日正式上載配股文件，將配發及發行的1.39億股新股份，相當於已發行股本的4.55%，或經擴大後已發行股本約4.35%。配售價每股75.25港元，周一收市價80.05港元折讓約6%。

碧桂園服務預計配售所得款項淨額為104.24億港元，將用作與集團主要業務相關的未來潛在收併購項目投資，商業管理服務、資產管理服務、生活服務類等新業務的拓展，及公司營運資金及企業一般用途。瑞銀、中金、大摩為是次配售代理。

發可換股債券籌逾50億

另外，碧桂園服務將發行本金總額為50.38億元之可換股債券，按初始轉換價每股97.83港元計算，並假設債券按初始轉換價獲悉數轉換，則債券將可轉換成5,149萬股股份，佔於公司已發行股本約1.68%及經擴大後已發行股本約1.65%。

債券發行的所得款項總額將為50.38億元，所得款項淨額擬用於與集團主要業務相關的未來潛在收併購項目、商業管理服務、資產管理服務、生活服務類新業務的業務拓展、營運資金及企業一般用途。

譚朗蔚認為，碧桂園服務配股令人意外，但碧服仍處於強勢，繼續睇好。（高仲明攝）

譚朗蔚：板塊首選 繼續睇好

富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，「配股係意外嘅，不過折讓幅度唔算大」，估計股價低開後若市況不俗仍有可能高走。他認為，始終碧服一直處於強勢，而且是板塊首選，會繼續睇好，「只要73蚊唔失守嘅話，大漲小回嘅走勢不變」。

若然失守73元，下一支持位又在哪？譚朗蔚估計在68元水平，即今年1月至3月成交密集區間的頂部。「其實個趨勢唔容易變，都係好強。」