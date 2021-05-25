AlipayHK港資味漸淡　長和售近半股份予阿里　持股降至不足兩成

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-25 12:19

阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團與長和（0001）早年合作發展支付寶香港（AlipayHK），雙方曾各持一半股權。不過，本地傳媒報道，長和於去年9月將接近一半股份轉讓給阿里方面，其在支付寶香港 （AlipayHK ）的持股降低至不足兩成。

長和及阿里曾透過CKHH Alipay Internet Services （HK)）Limited（CKHH Alipay）持有AlipayHK全部股份。CKHH Alipay始創於2017年，當時由阿里全資擁有，2018年2月首度增資引入長和後，雙方持股各半。

而CKHH Alipay在2019年3月、7月及2020年2月增資合共3次，均是長和與阿里各出一半，因此雙方股權一直是各半。直至去年9月，CKHH Alipay增發股份，只向螞蟻配發，涉及4,970.9萬股（涉6,200萬美元）。完成後螞蟻持股躍升至60.3%，長和則攤薄至僅39.7%。

據報長和去年9月將CKHH Alipay約4,810.57萬股轉讓給阿里方面，持股佔比降至只有19.9%。（資料圖片）

CKHH Alipay上月才向公司註冊處遞交的年度申報表，據《蘋果日報》報道，原來長和於去年9月2日，將CKHH Alipay約4,810.57萬股轉讓給阿里方面。由於至今並沒有資料顯示該公司還接受過進一步增資，可以得出的結論是長和的股權已經降至只有19.9%（約4,823.62萬股），阿里的持股量已突破80%。

事實上，早於去年9月，AlipayHK董事曾出現人事大洗牌，長和方面的2名董事霍建寧和陸法蘭辭任後，僅由曾任長和旗下和記電訊香港（0215）營運總裁的陳婉真接任。至於阿里方面，雖然同樣有2名董事辭職，但同時委任2人頂上，分別是螞蟻集團國際事務事業群副總裁趙穎、螞蟻金服國際投資部主管萬啓年。目前AlipayHK董事局成員維持不變。

據年度申報表，CKHH Alipay已繳總款項為逾2.54億美元，股份總數逾2.42億股計算，兩者相除後以每股值約1.05美元粗略計算，長和轉讓給阿里的股份，涉資可能為5,089.82萬美元（約3.97億港元）。