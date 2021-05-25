人民幣離岸價升穿6.4　近3年以來首次　分析師稱待呢個價先入市！

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-25 16:51

人民幣離岸價兌美元升穿6.4，為近3年以來首次。近期美匯指數轉弱，並且失守90水平，有分析員認為這為非美元匯價上升原因，更預期人民幣在岸價在6月底時，可上試6.35水平；惟提醒投資者如有意於現階段兌換人民幣，或面臨較高風險。

人民幣處於強勢，惹來外界對內地會否出手，以免人民幣升幅過快。《路透》引述4位消息人士指出，有中國國有大行於午後在市場上買入美元，以防人民幣升幅過快升穿6.4這心理關口。

人民幣離岸價兌美元曾高見6.932月，為2018年6月14日的6.3832以來最強，最新報6.3957，升122點子。

在岸價方面，曾高見6.4021，同為2018年6月14日以來最強，最新報6.4045，各升132點子。

至於每百港元兌人民幣最新報82.51。

盧楚仁指人民幣在岸價有機會上試6.35水平。（資料圖片）

美匯回落推動非美元貨幣上揚

為何近期人民幣可以處於強勢？獨立外匯商品分析師盧楚仁指出，人民幣升值既與內地經濟增長較理想，及疫情受控，加上美匯指數回落至90以下，將今年內美匯升幅蒸發，相關因素均帶動非美元上揚。

相較於日圓等其他非美貨幣，他明言較看好人民幣前景，抱持審慎樂觀，預料至今年6月底時，在岸價可上試6.35，但要留意屆時會否有投資者先行獲利或平倉，致在岸價從回落。他亦指出若人民幣升幅過急，亦非好事，同時要留意內地會否出手壓抑過快升幅。

盧楚仁指出，若投資者較進取，可以留意銀行及保險等舊經濟股。（鄭子峰攝）

看好舊經濟股

若投資者對投資人民幣感興趣，在現水平追入風險似乎較大。近期人民幣兌美元多於6.4至6.5之間徘徊，因此他建議投資者可待在岸價回落至6.45左右才入市兌換人民幣。

他指出若投資者屬較保守一群，可以將資金泊入人民幣債券；若是較進取的投資者，可乘目前全球經濟復甦情況，將資金泊入銀行及保險等舊經濟股。

渣打預期人民幣環球指數可回升

大行亦看好人民幣前景。渣打發表報告，指出4月份的渣打人民幣環球指數為2,545，較3月份的歷史高位2,570回落，結束連續9個月升勢。

渣打指出年初時內地出口有明顯復甦，及投資者更積極將資金泊入內地，加上人民幣在岸價於首季呈現強勢，並非單是推動外匯交易，亦刺激持有人民幣資產及人民幣使用。

縱使相關因素在4月時的變化，讓人民幣指數回落，惟相信有關調整只屬短暫，近期有關出口及在岸人民幣的動力已重現，預料可以推動該指數重拾升勢。

渣打又指出，在過去5年推動人民幣國際化的動力已不同，在2015年高峰期時，離岸人民幣資金池規模更大，同時有逾30%的外貿透過人民幣計價。可是在今年首4個月，通過股票互聯互通及北向債券通，促使跨境資金流更龐大。期內點心債的發行模，更是自2014年以來最大。