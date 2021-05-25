雲南突然限電至6月中旬　呢幾個行業最受影響！

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-05-25 20:16

據華爾街見聞5月25日報道，雲南省從5月10日開始，對各地州用電企業開始應急錯峯限電，錯峯限電量為10%，為期兩周，通過降低電解槽電流的形式來完成。

雲南突發限電

據雲南電網5月10日發佈的一則應急錯峯準備的預通知顯示，當前雲南主力水庫透支嚴重，火電存煤持續下滑，發電嚴重不及預期，當日用電高峯存在約70萬千瓦電力缺口。對各地州用電企業開始應急錯峯限電，錯峯限電量為10至30%。

據財新報道，當前雲南全省存煤只有50萬噸，「有的火電廠只夠一兩天」，目前雲南已對省內電解鋁企業實施高峯錯峯措施，削減高用電負荷的近10%。

而伴隨着事態的發酵，限電措施則有所升級，據阿拉丁（ALD）消息，17日各鋁廠接調度通知，壓負荷15%，而20日各鋁廠接到調度通知，用電量或者用電負荷降低40%。

南方電網通知稱，5月23號前會壓低雲南電解鋁廠用電負荷30%以上，預計持續至6月中旬。

哪些大宗受影響？

據瞭解，本次工業企業用電管控順序層次分別為電解鋁（一級）、黃磷（二級）、水泥（二級）、鋼鐵（二級）、鉛鋅（三級）。

鋁

數據顯示，雲南目前電解鋁總產能約441萬噸，在產產能386萬噸，目前市場傳言涉及到文山州的幾家電解鋁廠，文山的電解鋁產能合計150萬噸。

天風期貨表示，按照限電10%且持續兩周時間計算，存量產能沒有受到明顯影響，電流的降低影響產量約0.6萬噸。若限電範圍擴大到雲南所有電解鋁廠，則影響產量1.5萬噸左右。

上海有色網預計，在限電結束的前提下，由於電解槽從停電到重啓需要時間，預計此次減產影響產量在10至19萬噸之間，停產產能最早於7月恢復。

黃磷

內地黃磷產地集中在雲南、四川、貴州和湖北四省，其中雲南地區產量佔比約65%，當前雲目前，南地區黃磷開工率較5月初大幅下降46.5%，庫存按月下降55.6%。

此背景下，本周黃磷價格每噸大幅拉漲1,000元，雲南廠家封盤不報，個別廠家報價較去年同期價格上漲約10%，國信證券指出，黃磷當前供應十分緊張，價格有望持續上漲。

有傳媒預料，雲南限電會對4成鋼廠產量帶來影響。（資料圖片）

鋼鐵

據《我的鋼鐵網》預估，目前雲南受此次限電影響的日均產量約2.39萬噸，鋼廠受限電影響產量比例約40%，少部分自有發電量較多的鋼廠暫時影響較小，但後期可能也會影響。

此外，本次限電主要對鋼廠軋材產線的影響，鍊鐵和粗鋼生產不受影響。

鉛

據限電文件明確提到，限電側重於新增用電項目，而近年來雲南地區電解鉛冶煉無新增項目，據SMM調研顯示，目前雲南地區電解鉛冶煉企業生產暫無影響。

鋅

目前，雲南省鋅冶煉企業共有12家，冶煉廠共有14家，產能總和120萬噸，全國佔比17%，據機構調研，當地部分鋅冶煉廠受到不同程度用電錯峯限產影響，

天風指出，按照最嚴重的影響量來測算，5月的精煉鋅產量將再度受到擾動，預計按月4月明顯走弱。然而，在通脹預期下的宏觀託底，以及供應端頻發的擾動，都給予了鋅上半年難以深跌的理由，後續仍需關注限電情況是否會進一步發酵。

有傳媒指出，廣州等城市部分用戶被要求錯峯用電。（資料圖片）

還有哪些省份也出現限電

值得注意的是，據媒體報道，由於電力供應緊張，廣東部分地區也開啓錯峯用電，廣州、佛山、東莞、惠州、珠海、中山、潮州等地部分用户被要求錯峯用電；電力供應緊張，廣東電力現貨價格連續兩日上漲，遠超燃煤基準價。

此外，國家電網數據顯示，2021年1季度工業用電量12,388億千瓦時，按年2020年

去年增速23.9%，按年2019年1季度，增速為15.3%。顯示今年以來全國工業用電明顯攀升。

分析指出，在供電明顯緊張，而用電需求按年增長的情況下，致使南方地區用電缺口不斷擴大。