貝殼找房傳遭市監局進行反壟斷調查　盤前曾插10%

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-05-25 16:37

據《36氪》消息指，中國市場監管總局對地產中介貝殼找房啓動反壟斷調查。貝殼（美：BEKE）盤前曾低見46.4元，較昨日收市價低逾一成。

此後，《銀柿財經》向貝殼公關部負責人求證。據該負責人表示，此事為一件烏龍事件。貝殼在收到消息後，立即開啟自查，經核查，市場監管總局並未發佈相關信息，該媒體所指發壟斷調查所言不實。

貝殼公司創始人兼董事長左暉因疾病意外惡化於2021年5月20日去世。昨日，貝殼找房宣佈，公司聯合創始人、首席執行官及執行董事彭永東接替左暉擔任貝殼董事長一職，並任命貝殼首席運營官徐萬剛為貝殼執行董事。

彭永東今年41歲，早先供職於IBM，擔任戰略與變革高級諮詢顧問。2009年，他為鏈家提供戰略諮詢，被左暉相中，次年被挖進鏈家。任職10年期間，他在鏈家面向線上化、平台化的關鍵過程中起到主導作用，是貝殼找房二號人物。

同時，貝殼找房最新財報顯示，公司經營穩健。截至今年第一季度末，貝殼找房連接的經紀人超過52.8萬；連接經紀門店數近4.9萬家；總交易額（GTV）約1.07萬億元人民幣，按年增長達224.2%；營業收入達207億元，按年增長190.7%；淨利潤為10.59億元，調整後淨利潤為15.02億元。