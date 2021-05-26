海底撈彈升逾半成　早前推個股激勵計劃　涉70億元｜港股異動

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-26 11:38

海底撈（6862）今早大幅彈升逾6%，曾高見48.9元，突破20天線；截至11時35分，造47.95元，仍升4.69%，成交額4.81億元。

早前海底撈公布上市以來首個股權獎勵計劃，公司將派發1.59億股股份給予部份員工，包括管理層成員、區域統籌教練、部分家族長及餐廳經理、部分業務及技術骨幹等超過1,500餘名員工及多名顧問。若以公布當天（5月20日）收市價計算，獎勵計劃涉及金額約70億港元。

大和上調海底撈目標價至58.5元

大和發表研究報告指，考慮海底撈近期一段時間轉換，較前2個月高位累跌約36％；其更進取銷售點渠道擴張；以及改變估計方法（由市盈率轉變企業價值對EBITDA倍數），投資評級由「持有」上調至「跑贏大市」，目標價由47元上調至58.5元，相當於企業價值對經調整EBITDA約28倍。

海底撈台灣分店。（Facebook@海底撈火鍋 HaidilaoTaiwan ）

報告指，直到1月疫情爆發，海底撈出今年首兩個月換台率穩定改善，新春假期趨勢令人鼓舞，有助到店恢復復甦，以及提升客戶替代體驗。

大和亦提到，截至去年底止，海底撈簽下807份新租約，去年332間店開業，本年至今36間店開業，並已簽下91份新租約。換台率錄得1％，上調下一年度盈餘預測5％，以反映今年換台率恢復，以及2021至2022年間每年淨增600個銷售網點。

另外，大摩調整海底撈評級至「增持」，目標價則下調至55元。