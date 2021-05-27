先施賣盤風波｜派員入董事局被拒　偉祿要求罷免馬景煊等3董事

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-05-27 09:46

本地老牌百貨公司先施（0244）賣盤風波持續，買家偉祿﹙1196﹚要求先施開股東會，罷免大股東兼現任主席及行政總裁馬景煊等3董事。

作為要約人，偉祿表示，5月7日要約已於所有方面成為無條件，公司已成為持有先施逾50%表決權之先施大股東，為確保先施董事會及先施管理層順利過渡，已尋求先施董事會協助提名及委任兩名新董事，即由陳曙鍵出任非執行董事及由鍾振雄出任獨立非執行董事加入先施董事會；同時，亦已尋求先施董事會協助於要約截止後（6月3日）提名及委任6名新董事加入先施董事會。

至上周五（21日）先施告知偉祿，陳、鍾二人尚未獲得委任。偉祿同日透過其法律顧問致函先施董事會，指鑒於先施董事會之現任成員對辭任或繼續留任先施董事會之意向，於要約截止後，先施董事會人數將不足五名，而此將違反先施組織章程細則，偉祿促請先施董事會盡快批准要約人所建議餘下六名新董事之委任以於要約截止後生效，但偉祿稱，截至5月25日營業時間結束為止，儘管曾多次作出查詢，惟仍未接獲先施董事會有關批准任何建議委任之任何確認。

偉祿指，對現有先施董事會之正常運作產生重大疑慮，並動議提出在6月15日或之前，除委任陳、鍾外，另加主席林曉暉夫婦、四洲（0374）主席戴德豐等合共8人出任先施董事，同時動議罷免主席及行政總裁馬景煊、其堂兄弟兼獨董馬景榮及非執董陳文衛的職務。

此外，先施昨公布，因為需要額外時間完成去年度業績審核，押後原定於周五（28日）舉行的董事會，適時公布舉行日期。