「小股東」梁振英再質疑壹傳媒財務　徐家健：全世界做生意都係咁

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-27 12:02

早前該公司大股東黎智英因保安局以國安法第43條實施細則附表3第3條，凍結由壹傳媒大股東黎智英持有的71.26%股份，以及其本人持有的三間公司於銀行賬戶內所有據法權產。壹傳媒（0282）亦由上周一（17日）起停牌，今日（27日）復牌。

全國政協副主席、前特首梁振英昨日（26日）投訴壹傳媒管理層涉蓄意誤導表述。壹傳媒隨即發出公告，稱黎智英資產被凍結不會對營運及財務有負面影響，今日（27日）復牌，股價即見倍升，高開141.18%。

隨後，梁振英今早再度發聲質疑壹傳媒資金問題，對壹傳媒行政總裁及執行董事張劍虹曾聲稱保安局凍結壹傳媒創辦人黎智英資產後集團運作及資金財務「不受影響」仍存疑。

梁振英指出，壹傳媒還有未償還銀行貸款總額為9.36千萬元，應收款項及其他應收款項總額為1.81億元，其他流動負債，包括應付款項及其他應付款項總額為3.81億元及合約負債總額為6.94千萬元。

他續稱，壹傳媒淨現金只是約1億元，「今後銀行會不會call loan，供應商會不會繼續賒數？」

梁振英再質疑壹傳媒資金。（Facebook截圖）

美國克林信大學經濟系副教授徐家健認為，梁振英指出的壹傳媒現金數目並沒有錯，但是「全世界做生意都係咁，都會爭人錢，但爭人錢又唔代表冇錢」。指出壹傳媒公司戶口尚存現金，同時亦有負債問題，是上市公司普遍現象。

不過，被問及梁振英提出疑問是否吹毛求疵，徐家健表示，香港是有言論自由，梁振英可以提出質疑，他又指，壹傳媒有政策風險，債主的確有可能call loan，投資者理應小心。