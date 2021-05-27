消費券｜建華旗下「香港街市」夥WeChat Pay、富融推街市獎賞計劃

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-27 16:15

建華集團夥拍WeChat Pay HK推動出電子消費劵，推出一系列優惠包括「消費券資訊早鳥訂閱有賞」及「街市碼上餸」等優惠！

優惠一：WeChat Pay HK用戶於「香港街市」透過WeChat掃描QR Code訂閱消費券資訊，即賞兩張6元的電子現金券，隨消費滿20元即可使用1張。推廣活動於今年6月1日起直至政府消費券開始接受登記的前一天（包括首尾兩天）期間舉行。

優惠二：WeChat Pay HK用戶進入「街市碼上餸」活動頁面即可直接領取「街市專屬券禮包」內的20元電子現金券1張；消費滿10元亦可獲「街市專屬」電子印花1個；消費滿5次，每次高於10元亦有機會換領一份禮品。

此外，建華集團亦正計劃推出電子消費券街市獎賞計劃，讓市民可在該公司旗下的「香港街市」使用政府即將派發的5,000元電子消費劵，若以WeChat Pay HK使用消費劵可享額外回贈獎賞，總值最高達2億元。

另外，建華集團亦計劃與富融銀行（Fusion Bank）合作，客戶只要透過WeChat Pay HK 從其 Fusion Bank 戶口扣賬消費，即可打通龐大的消費網絡。「香港街市」與Fusion Bank 目前正在計劃推出更多的消費優惠，詳情將容後公布。