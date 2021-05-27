英皇戲院進駐時代廣場　楊政龍：斥7000萬元裝修　冀聖誕節前開張

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-27 18:59

早前今年3月8日UA戲院正式宣佈全線結業後，外界一直關注會由哪些企業會接手。今日（27日）英皇文化產業（0491）公布，英皇戲院將「頂上」前UA戲院租用的舖位銅鑼灣時代廣場。

根據通告，佳信（作為租客）收到由租賃代理代表業主接納之要約函，內容有關該集團戲院營運之租賃交易。租址為香港銅鑼灣時代廣場12至14樓所有戲院範圍以及部份3樓至11樓，8年使用權資產價值約9,250萬元。

英皇電影副主席楊政龍表示，英皇戲院將拆卸舊戲院，並斥資約7,000萬元重新裝修及購置設備，打造新的戲院為觀眾帶來不同的感覺。不過，英皇戲院將視乎交收、裝修及營業牌照的轉手情況才可決定開業的時間。而且，目前戲院的營業牌照在臨時清盤官手上，希望可以盡快完成轉換手續。

稱前往時代廣場看戲盛載不少港人回憶

楊政龍表示，銅鑼灣時代廣場戲院在香港戲院業界傳統中，是近年香港島最高票房戲院；同時是銅鑼灣區面積最大及座位最多的戲院，有近 900個座位。

他指，戲院位處香港核心位置，人流極旺，是香港人和遊客必到之處，極具戰略位置；進駐時代廣場後，連同中環娛樂行英皇戲院，他們在香港島的據點增至兩個。

他又稱，在銅鑼灣時代廣場看戲， 盛載了不少香港人的回憶；對於能夠進駐如此具有象徵意義的地方，覺得很興奮。他續指，若疫情許可，希望今年聖誕節前營業。