拜登將提6萬億美元經濟預算方案　大宗商品應聲大漲

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-05-28 08:50

美國總統拜登周五將提出上任後的第一份預算方案，要求聯邦政府在2022財年支出6萬億美元，到2031年將總支出增加到8.2萬億美元。

《Wind資訊》報道，這份支出具體由三部分組成：1.9萬億美元「的美國救援計劃」（AmericanRescuePlan）、2.3萬億美元的「美國就業計劃」（AmericanJobsPlan）、1.8萬億美元的「美國家庭計劃」（AmericanFamiliesPlan）。

這將使美國聯邦持續支出達到自二戰以後的最高水平，同時在未來10年赤字將超過1.3萬億美元。

拜登計劃通過提高徵收公司及高收入者稅收來為這份提案獲取資金，並且預計將在2030年開始縮小預算赤字，政府官員稱，在未來的15年中，稅收的增加將完全抵消該計劃帶來的赤字影響。

受此消息影響，海外大宗商品價格大漲。倫敦基本金屬集體上漲，LME期銅漲3.15%報10,293.5美元/噸，創一周新高；LME期鋅漲3.17%報3,062.5美元/噸，LME期鎳漲4.32%報18,035美元/噸，LME期鋁漲3.52%報2,486.5美元/噸，LME期錫漲2.39%報30,230美元/噸，LME期鉛漲1.31%報2,205.5美元/噸。

國際油價集體上漲，美油7月合約漲0.98%報66.86美元/桶，創兩年半以來收盤新高；布油8月合約漲0.67%報69.19美元/桶。市場對需求前景持樂觀態度。