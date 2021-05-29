利用持貨股票　自製iBond方程式｜投資明「賢」．伍禮賢

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-29 09:00

新一批通脹掛鈎債券（iBond）將於2021年6月1日至11日公開認購，保證年回報2厘，浮息為香港近6個月平均通脹。根據過往iBond推出經驗，這類別穩定、具政府擔保收益的投資，往往受到不少投資者的熱烈追棒。加上近期全球經濟復甦，市場更憂慮未來通脹進一步升溫，蠶食現金價值。因此，預期本輪iBond亦將掀起熱烈認購潮。

那麼，如果投資者希望認購一定數額iBond，而最終沒有獲得全數分配，餘下資金可以怎麼辦？其實，投資者可以根據自己現時持有的股份，或未來準備買入的股份，運用股票期權，自製 iBond功效。

新一批通脹掛鈎債券 （iBond）將於2021年6月1日至11日公開認購，（資料圖片）

舉個例子，如果投資者現時持有騰訊（0700）又或者投資者本身打算買入騰訊，那麼，只需要運用股票期權Cover Call原理，就可以自製iBond。撰寫本文時，騰訊股價約為618港元，對於已持有或準備買入投資者而言，如果買入618元的資產，若要取得2%的固定收益，即為約12.30港元。

假設投資者原先持有或買入騰訊的投資期是打算持有三個月，那麼可以留意3個月後，即係8月份騰訊期權，找出認購期權（Call Option）正處於交易價格為12.30元附近的行使價。撰寫本文時，騰訊8月份認購期權行使價為700元的交易價格距離12.30元最近，為12.56元。那麼投資者可以沽出與自己手中持有的騰訊等同股份數目、行使價為700元的8月份認購期權，並即時產生12.56元的期權金收益，這個收益相當於以618元買入騰訊股份約2.03%的收益回報。

接下來，投資者只需做一件事，就可以最終實現這2.03%的收益率，就是只需等到8月份結束！

到8月份結束的時候，如果騰訊股價高於700元，假設800元，那麼股票收益為182元，期權虧損為87.44元（800元-700元-12.56元），累計總收益為94.56元（182元-87.44元），即係相當於自製iBond收益（12.56元）加上股票限額收益（82元）。

如果騰訊股價處於618至700元區間，假設650元，那麼股票收益為32元，期權盈利為期權金收益，即12.56元，累計收益為44.56元，相當於較iBond收益再加上股票收益。

如果騰訊股價低於618元，假設550元，那麼股票虧損為68元，期權盈利為期權金收益，即12.56元，累計虧損為55.44元。雖然總體上虧損，但是仍比投資者本身只持有，或者本身打算買入的凈虧損68元為低。

三種情況，均實現2.03%（iBond相近）收益。第一種情況是獲取足額iBond相近收益，但將股票向上獲利空間限制在82元以內；第二種情況是獲取足額iBond相近收益，同時獲取足額股票收益；第三種情況是獲取足額iBond相近收益，用以彌補股票下跌的損失。

需要特別指明的是，三種情況之中，第三種情況仍需面對損失風險，這種風險與購買真正iBond截然不同。但是，第三種情況下的風險主要源自股票下跌，由於投資者本來已經打算持有，或準備買入，因此這個風險即使不運用此策略，亦會存在。換言之，Cover Call策略在第三種情況下，並沒有帶來額外的風險。反而最大的風險在於第一種情況，限制了股票如果大漲之下的收益。

同樣的道理，如果投資者持有的不是騰訊，而是其他股份，亦可因應自己持倉對象作出同樣的部署。惟另外需要注意的是，買賣期權的交易成本與購買iBond的交易成本有所不同，上述論證中並未將此納入計算之中。

《光大新鴻基證券策略師 伍禮賢》

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份