美股｜五窮月道指標普500不跌反升　美經濟復甦樂觀情緒增強

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-05-29 04:43

美股五月最後一個交易日，標普 500和納指分別微漲不足0.1%；道指數上漲 0.19%。五窮月埋單計數，道指和標普500分別漲 1.9% 和 0.6%，是連續第四個月上漲。然而，以科技股為主的納指則下跌 1.5%，是七個月以來的第一次按月下跌。

美股收市場，標普 500 收盤上漲 0.08% 至 4,204.11。道瓊斯工業平均指數上漲 64.81 點至 34,529.45。納斯達克綜合指數小幅上漲 0.09% 至 13,748.74 點。

由於對美國經濟復甦的樂觀情緒日益增強，帶動股市上漲。藍籌股道指和標普 500 指數本週分別上漲 0.9% 和 1.2%，打破了連續兩週的跌勢。納斯達克指數上漲 2.1%，創下自 4 月 9 日以來的最佳單週表現。

5 月份計，道瓊斯指數和標普500 指數分別漲 1.9% 和 0.6%，是連續第四個月上漲。然而，以科技股為主的納斯達克指數本月下跌 1.5%，是七個月以來的第一次按月下跌。受經濟復甦影響更大的小盤股指羅素 2000 ，本月小幅上漲，是自 1995 年以來首次連續八個月上漲。

根據最新經濟數據， 關鍵通脹指標核心個人消費支出指數 4 月份上漲了 3.1%，高於預期的 2.9%，與此同時，四月儲蓄率仍維持在 14.9% 的高位，而消費支出增長 0.5%，符合預期。