周小川：中國將繼續當好世界工廠和市場　冀RCEP簽約國加快審核

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-05-29 10:40

國際金融論壇（IFF）2021春季會議於5月29日至30日在北京舉行。國際金融論壇大會主席、第十二屆中國政協副主席、中國人民銀行原行長周小川出席並演講。

周小川在演講中表示，2021年起中國開始實施社會經濟發展第十四個五年計劃，開啓全面建設社會主義現代化國家的新徵程，進入新發展階段，中國正在加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相促進的新發展格局。

周小川強調，中國將繼續當好世界工廠和世界市場，在擴大內需的同時繼續擴大開放，著力推動規則、規制、管理、標準等制度的開放，持續營造市場化、法治化、國際化的營商環境，更加積極參與雙邊、多邊區域合作，高質量推進共建「一帶一路」。

周小川説，「中國持續發展和開放將為世界經濟復甦注入強大的動力，同時作為世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，中國將同國際社會一道推動形成更加包容的全球治理、更加有效的多邊機制。」

周小川同時指出，貿易是全球經濟增長的主要動力，要推動貿易和投資自由化、便利化，深化區域經濟一體化，維護全球產業鏈、供應鏈安全暢通運轉，就應該堅定維護以規則為基礎，透明、非歧視、開放、包容的多邊貿易體制，支持世貿組織改革，提升新興市場國家和發展中國家的發言權和影響力。

周小川表示，「中國積極參與世貿組織（WTO）改革，毫不動搖地支持以世貿組織為核心的多邊貿易體制。與此同時，如《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）等也有助於促進全球貿易投資自由化、便利化，推動全球貿易復甦、貿易規則的重塑。我們希望看到RCEP簽約國加快國內審核的程式，中日韓三國自貿協定談判向前推進，同時，加強RCEP與《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）的協同，推動建成市場開放水準更高、覆蓋面更廣的亞太自由貿易協定。」