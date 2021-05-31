《紐時》：美國口罩生產商指責中國傾銷　是一場經濟戰

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-05-31 13:56

美國《紐約時報》刊登一標題為《中國口罩供過於求迫使美國企業破產》稱，新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發初期，美國企業開始湧入該行業製造口罩，而現在這些美國企業抱怨無法與中國競爭。提及原因時，報道將矛頭指向中國。

據《紐約時報》報道，戴口罩的要求有所放寬，這是抗擊新冠肺炎疫情一個值得歡迎的里程碑。但對於2020年進入口罩製造行業的20多家美國企業而言，這樣的好消息帶來了一個負面影響——銷售額大幅下降。報道接着開始將話題引向中國——口罩需求的減少一定程度上與美國疾病控制與預防中心（CDC）放寬防疫限制的規定有關，但行業專家表示，更大的因素源於2021年早些時候，來自中國價格便宜的防疫裝備開始湧入美國市場。

該報稱，上述現象迫使美國行業高管和一些國會議員開始指責中國「傾銷」，原因是來自中國的有關醫療產品價格特別低，有時甚至僅為美國工廠生產同類產品價格的十分之一，以至美國國內企業幾乎沒有生存的機會。

僅經營1年的美企已解僱大部分員工

報道具體介紹稱，最近幾周，至少有三家企業停止生產口罩和醫用防護服，還有幾家公司大幅縮減生產規模，其中一家便是位於弗吉尼亞州的醫用口罩製造商Premium-PPE，這家僅有一年歷史的公司最近解僱了其280名員工中的大部分人。

近期成立的美國口罩製造商協會（American Mask Manufacturer『s Association）表示，其27個成員企業已解僱了50%的員工。而如果華盛頓不採取一致行動，這些企業中的大多數將在未來兩個月內倒閉。

為解決上述困境，報道介紹稱，白宮已宣佈幾項旨在提振美國國內個人防護裝備生產商的舉措，但業內高管表示，他們仍在等待更實質性的貿易政策和供應鏈改革，以提高企業的生存概率。此外，在國會，一項獲得兩黨支持的法案將在未來三年內每年撥款5億美元用於支持美國國內重要醫療裝置製造商。

一些美企則將責任推給中國，甚至要「告中國的狀」。「這是一場全面的經濟戰，」DemeTech副總裁小路易斯·阿奎羅（Luis Arguello Jr．）聲稱，「中國是要確保這個行業裡沒人能生存下來，到目前為止，他們正在取得勝利。」