消費券｜八達通：消費劵領取方式如取交通費一樣　惟設領取限期

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-31 12:47

政府正計劃於暑假推出5,000元電子消費券計劃，作為其中一家助派發消費券儲值支付工具營辦商八達通早前亦表示將通過現有的不同渠道，方便用戶將儲值額提升至3,000元。

根據本地傳媒訪問報道，八達通營業及市務總監李玉兒表示，如果市民選擇以八達通領取消費券的話，方式將與現在領取公共交通津貼一樣。市民可以透過三個途徑領取，包括八達通手機應用程式、各交通津貼領取站等。不過，她提醒將會設至領取限期。

李玉兒續稱，當消費券注入後，八達通卡不會區分原本在卡內的金額，而八達通App則會設頁面讓市民知悉及管理消費券使用情况。

作為其中一家助派發消費券儲值支付工具營辦商八達通早前亦表示，將通過現有的不同渠道，方便用戶將儲值額提升至3,000元。

若儲值限額已滿 消費券可「分期」領取

除此之外，李玉兒表示，若市民在領取消費券前並未提升儲值限額的話，八達通將會在市民領取消費券後自動提升限額至3,000元；若本身八達通卡內已有較高的金額而未能領取消費券全額，則可「分期」領取；即若八達通卡內有2,000元的話，市民可先領取消費券1,000元，而餘數則可稍後再領取。

李玉兒亦提及到，自政府公布消費券之後，已有超過2,000個小商戶申請商用版八達通App，數目比較3月份勁增1倍；將接納八達通付款的新增商戶包括電器店百老匯、牛角、溫野菜、運動家、崇光百貨專櫃等。