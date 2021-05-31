美團績後大成交急升8%　高寶證券李慧芬：更看好新業務推升股價

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-05-31 12:00

美團（3690）績後曾大升8%，高見288元，半日成交約60億元，成為最活躍港股。

美團上周五收市後公布首季業績，截至今年3月底止三個月，期內收入按年增長120.9%，至370.16億元（人民幣．下同）；Non-GAAP經調整EBITDA錄得虧損23.82億，去年為盈利4,131萬元；經調整虧損淨額為38.91億元；按年擴大16.9倍。

酒旅業務經營溢利大增3倍

縱然經調整虧損擴大近17倍，但業績普遍合乎預期，當中餐飲外賣業務經營溢利錄得11.15億元，成功扭虧為盈；而到店、酒店及旅遊業務經營溢利更是按年大增3倍，錄得27.48億元。

業績理想之餘，恒生指數最近的季檢結果將於6月7日生效，當中成份股權重亦要大幅調整，美團的權重佔比由4.28%，大增至7.71%，意味有部分被動資金需要跟隨權重變動追貨。

高寶集團證券執行董事李慧芬認為，美團已積累一定的客源和數據，有助新業務發展。（美團網頁）

更聚焦酒旅業務 生意增加同時控制成本

高寶集團證券執行董事李慧芬指，美團業績不俗，加上資金趁恒指季檢生效前追貨，故今日炒起實屬合理。另外，雖然恒指繼續上下波動，但上證綜指已經準備開展新一輪升浪，故港股方面資金更留意中資企業，美團便是受惠者之一。

對於美團的業績展望，李慧芬指出，美團雖然在業務發展初期以「送外賣」起家，但如今已經並非是依賴外賣業務盈利，反而聚焦更多在酒店旅遊業務。她點出，外賣業務即使生意增加，但成本亦相對增加；而酒店旅遊業務可以在生意增加的同時，成本又能夠維持一定水平。

若升穿290元 上望330元

李慧芬坦言，對於美團目前的業務板塊，並不看好外賣業務能夠為未來帶來強勁增長，反而美團已積累一定的客源、數據，有助新業務發展，包括財報上所提及的新業務板塊，以及一些仍未開發的新業務。

她相信，美團以現有的客源數據開拓更多新業務、新生意，有助股價再闖新高。美團今日曾抽高逾8%，李慧芬認為短線暫見阻力，若升穿290元可以高追，否則可靜待股價回落至280元以下才買入。支持位處於275元；首目標價330元；次目標價354元。