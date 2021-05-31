調查｜香港蟬聯全球最勞累城市　歐洲倡生活平衡僅呢個城市入十大

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-05-31 14:01

一項名為「2021最佳工作生活平衡城市」的研究結果顯示，在「全球最累城市」排行榜上，前十名中有6座城市位於亞洲。該報告由美國科技公司Kisi完成，其統計並分析了全球50座城市的「勞累指數」（該城市全職職工每周的工作時間），在排名靠前的城市中，全職職工每周工作時間遠超國際勞工組織建議的每周工作40小時。

香港每周工作超出標準29%

馬來西亞《星報》周日（30日）報道稱，全球勞累指數排名前十的城市分別為：香港、新加坡、曼谷、布宜諾斯艾利斯、首爾、東京、侯斯敦、吉隆坡、卡爾加里和倫敦，其中排名榜首的香港每周工作時間超出標準侍周工作時間29%，已連續兩年位於榜首。

新加坡的平均工時也超過25.1%，同樣是第二年獲得「榜眼」。

此外，2019年的第三名首爾如今成為第五名，昔日「冠軍」東京也退居第五。3年來，榜單前五名雖略有變化，但基本還是這幾個固定城市在做「換位遊戲」。

Work Life Balance的城市中歐洲佔7成

「工作生活平衡指數」排名前十的是：赫爾辛基、奧斯陸、蘇黎世、斯德哥爾摩、哥本哈根、渥太華、慕尼黑、温哥華、阿姆斯特丹和悉尼，其中歐洲城市佔7成。

據Kisi介紹，他們根據「工作強度」、「機構支持」、「法律保護」和「宜居性」4個維度，進行了「疫情前」、「疫情期間」和「疫情後」3個時間段的劃分，來給各個城市打分。

該調查從2019年開始，今年為第3個年頭。與往年不同的是，研究人員在幾個與新冠肺炎（COVID-19）疫情相關的關鍵領域（病例數、封鎖措施的嚴重程度和經濟損失）進行了更深入的考察，以探究大流行對民眾工作與生活平衡的影響。