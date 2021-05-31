致同：上市公司買賣協議今年首季下跌15%

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-05-31 14:13

致同（香港）今日發布《買賣協議研究報告 2021》，儘管2020年疫情肆虐，打擊全球經濟，但買賣協議數量仍上升約22%至333宗，其中廣東省、香港及澳門地區的業務收購及出售佔40%。

今年第一季，本地公司的買賣協議數量按年下降15%，其中收購協議下跌25%，出售協議下跌6%。短期而言，預計出售交易將仍然是更常見的交易類型，尤其是對於試圖精簡架構的上市公司而言將更爲普遍。

致同中國法證調查服務主管合夥人湯飈表示，雖然今年第一季度的交易宗數下降15%，但對於2021年的交易市場仍然審慎樂觀，並預計今年企業的交易總數會增加，因為內地經濟發展的趨勢持續，以及有更多公司在香港上市。他預計未來交易將會集中在房地產、物業管理及科技行業。

在333宗香港上市公司所簽訂的買賣協議中，包括152宗收購交易及181宗出售交易。報告指出，2020年香港上市公司所簽訂的買賣協議主要目的是收購與出售業務。當中業務收購佔所有收購交易約74％，而業務出售則佔所有出售交易約84％。其他交易則涉及土地使用權、物業及其他資產。

數據顯示，地產建築業和非必需消費品行業的買家傾向收購從事相同行業的企業。2020年的181宗出售協議中，152 宗是業務出售，賣方所從事的行業更為多元化，來自能源行業的賣方數目不斷增加。大部分業務出售協議來自地產建築業及非必需消費品行業的賣方，與 2019 年的情況一致。年內，這兩個行業共計約佔所有業務出售協議的35％。