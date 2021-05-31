內地實施「三孩政策」　生育概念股爆升　郭Sir：炒太快有風險！

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-31 18:53

內地公布「三孩政策」，刺激相關概念股大幅飆升。不過有分析師提醒，相關股份升幅，存有風險。

中共中央政治局今日（31日）召開會議，會議指出，進一步優化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，有利於改善人口結構、落實積極應對人口老齡化國家戰略、保持人力資源稟賦優勢。

有關消息在午後公布，引爆了相關股份股價大幅抽升。錦欣生殖（1951）一度升兩成，貝康醫療（2170）升近15%，好孩子國際（1086）升逾23%，蒙牛（2319）升逾2%，澳優（1717）升超3%，中國飛鶴（6186）升逾2%，而衍生集團（6893）升超44%。不過股評人郭思治明言，相關股份炒作實在太快，存有風險！

股評人郭思治指出，生殖概念股不會只炒高一日，但「炒太快」都有投機風險。（林若勤攝）

郭思治表示，政策不是一兩日的事，至少持續未來十年，相關概念股亦會長期利好，尤其看好嬰兒生活所需概念股，但「炒太快」都有投機風險。而且大部分人都是自然生育為主，預計輔助生殖股只會炒起「一個浪」。

此前，央行官方於今年4月14日發表《關於我國人口轉型的認識和應對之策》工作論文，表示應當全面放開和鼓勵生育。錦欣生殖當日一度漲逾6%，之後更錄得十連升，一度高見20.2元。

內地在2016年，已調整生肓政策，當年便宣布實施單獨二孩政策，若夫婦其中一人是獨生子女，便可以多生一名小孩。2016年實施有關政策後，根據國家統計局公佈的數據，2017年內地二孩數量上升至883萬人，比2016年增加了162萬人，且二孩佔全部出生人口的比重達到51.2%，但與2016年整體新生嬰兒卻減少88萬名。2016年寢中國的新生人口實際上是持續下滑。