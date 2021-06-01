經合組織：美國經濟有望以自1984年以來最快的速度增長

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-06-01 08:38

經濟合作與發展組織（OECD）5月31日表示，得益於史無前例的政府刺激措施和新冠肺炎（COVID-19）疫苗接種率的提高，美國經濟2021年有望以近四年來最快的速度增長。

《新浪財經》報道，OECD預測，美國國內生產總值（GDP）將在2021年增長6.9%，為1984 年以來的最大增幅。相比之下，2020年GDP年率收縮3.5% ，當經濟幾乎停滯以減緩新冠肺炎的傳播時，已有超過3,300萬美國人感染了新冠肺炎並造成了594,000 多人死亡。

OECD在報告中説：「大量額外的財政刺激和快速的疫苗接種運動促進了經濟復甦。」該組織還預測，2021年全球經濟將增長5.8%。但OECD警告稱，復甦將是不平衡的；在許多OECD國家，即使到2022年底，生活水平預計仍將遠低於危機前的水平。

此外，美國全國商業經濟協會（NABE）的調查顯示，目前經濟學家對2021年美國經濟增長的預測中值為6.7%，高於3月份調查時預測的4.8%。約三分之二的受訪者預計，美國就業將在2021年底或2022年恢復到新冠肺炎疫情大流行前的水平，這比他們在此前調查中估計的要快。據受訪者的預測中值顯示，2021年和2022年美國的平均失業率可能分別為5.6%和4.3%。

近期，國際貨幣基金組織（IMF）預計，2021年美國經濟將增長6.4%，為1980年代初以來的最快增速。這比IMF1月底預測的5.1%高出1.3個百分點。