恒生指數反覆上落　美團飆逾半成重上300關｜持續更新

「五窮月」恒指累升逾400點，科指跑輸跌2.5%，不過昨日則明顯回勇。踏入6月第一個交易日，傳統「六絕月」到底會不會絕？同時，市場關注人行出手壓人幣升勢後情況。
【09:50】美團飆逾半成
美團（3690）續飆逾半成，高見309.4元，報307.2元。
【09:47】「三孩政策」概念股回吐
昨借內地實施「三孩政策」消息炒上的好孩子國際（1086）今早回吐逾半成，錦欣生殖 （1951）挫3.8%，貝康醫療 （02170） 亦跌3.7%。
【09:42】美團重上300元
恒生指數倒跌13點或0.05%，報29138點；恒生科指則倒升97點或1.2%，報8201點。
美團（3690）延續昨日升勢，股價一度飆3.4%，高見304元，現造價301.6元，仍升2.6%，成交額14.83億元。阿里巴巴（9988）亦造好，現升1.3%，報213.8元；
贛鋒鋰業（1772）開市後股人價勁升5.6%，高見123元，現回落117.5元，仍升0.86%，成交額1.33億元。
【09:20】恒生指數微高開7點
恒生指數微高開7點，報29159點。恒生科指高開37點或0.46%，報8141點。恒生國指則開跌不足1點，報10888點；大市暫成交額23.51億元。
騰訊（0700）今早平開報619元；美團（3690）開升0.75%，報296.2元；阿里巴巴（9988）亦漲1.23%，報213.6元；京東（9618）開升0.96%，報294元；網易（9999）平開報187.8元；快手（1024）跌0.15%，報194.6元。
半新股京東物流（2618）開升3.85%，報43.15元；恒指公司公布，京東物流符合相關指數的快速納入規則要求，將於6月10日（周四）收市後被納入恒生綜合指數。
上月表現最好的石藥（1093）輕微向下，低開0.33%，報12.14元。
五礦資源（1208）開跌5.1%，報4.3元；該公司公布配售5.65億股新股，每股配售價4.15元，較上日收市價折讓約8.39%；配售股份相當於擴大後已發行股本約6.54%，集資約23.45億元。
港交所（0388）開報487元，升0.25%；友邦（1299）平開，報99.2元；滙豐（0005）亦平開，報49.3元。