恒基：員工打疫苗有四天有薪假　支持政府收回土地發展資助房屋

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-06-01 13:05

政府早前宣布，為僱員提供「疫苗假期」，每打一針就有一天假期。恒基地產（00012）聯席主席李家誠及李家傑，今日（1日）以網上形式接受傳媒提問，李家誠表示，集團有為員工提供有薪「疫苗假期」，每打一針有兩天，合共有四天。

早前有發展商送樓予已打疫苗的市民抽獎，集團會否考慮跟隨，李家誠回應指，目前正積極考慮有什麼多元化的措施，去鼓勵市民打疫苗。被問到是否已經打了疫苗，李家傑稱三月時已接種，李家誠就指，早前因感冒未接種，之後會打疫苗。

李家誠（左）表示，集團賣樓成績理想，對本港樓市看法正面，（資料圖片）

對港樓市有信心

樓市方面，李家誠表示過去一段時間成交熾熱，集團賣樓成績理想，市民對買樓有信心，加上各國正在刺激經濟，新冠疫情都逐漸受控或者變好，對經濟復甦有好大幫助，因此對本港樓市看法正面，亦希望可達成全年的銷售目標。

政府早前引用《收回土地條例》，收回三幅土地以發展資助房屋，李家誠表示，政府一向會通過收回土地方式去興建基建措施，贊成為公共利益去收回土地，包括今次用來與建公屋的決定。

恒基稱有意投標中環海濱的商業地王。（資料圖片）

有意投標中環海濱的商業地王

寫字樓方面，李家誠表示，核心區物業表現穩定，就算有租戶撤出亦好快會填補，認為只要位置好，租戶承租方面是沒有問題，好多跨國公司、大公司及金融公司，都會選擇核心區；至於中環海濱的商業地王早前招標，他表示集團有興趣，會參與投標。

過去一年酒店生意受疫情影響，李家誠表示，旗下美麗華酒店平均出租率約四成，其中周末有約六成，平日則只有兩、三成。至於集團持續增持美麗華酒店（0071），他稱增持目標是看好美麗華前景，對旗下其他公司暫時沒有增持的計劃。