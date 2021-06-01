李嘉誠旗下維港投資領投項目wefox完成C輪融資　估值約234億元

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-01 15:32

李嘉誠旗下維港投資（Horizons Ventures）早於2017年參與領投總部位於柏林的數碼保險初創Wefox公布，已完成創記錄的6.5億美元（折合約50.7億港元）C輪融資，投後估值達30億美元（約234億港元）。wefox本輪融資的私募代理為高盛國際。

Wefox稱，是次融資是有史以來全球最大的保險科技公司融資，亦是最大規模的C輪融資之一。該輪融資由Target Global領投，並夥拍其他現有投資者參與包括Omers、Gsquared 、Merian 、維港投資、Eurazeo 、Mubadala 、SalesforceVentures、Speedinvest和Seedcamp；而新投資者包括FinTLV、LGT、Partners Group、Jupiter和Decisive。

Wefox表示，計劃在未來兩年內，將所得資金用於強化現有市場地位，並擴展環球業務。

圖中右面為Wefox 創辦人Julian Teicke，表示將在未來幾年內進入亞洲市場。圖中左面為Fabi。

Wefox成立於2015年，在2020財政年度該公司收入錄得1.4億美元（約10.92億港元），其保險業務「wefox 保險」更首次錄得盈利。wefox行政總裁兼創辦人Julian Teicke表示，未來幾年內，集團將在全球擴張，強化公司的歐洲業務，及進入美國和亞洲市場。在未來10年，wefox將成為個人保險公司的龍頭之一。

維港投資的Frances Kang表示，保險服務的未來必然以科技為軸，相信Wefox的數據驅動平台，將是中介及經紀人得力的「智能錦囊」，為整行價值鏈帶來正面改變。

李嘉誠私人的「維港投資」旗下多個金融科技投資項目已上市。在今年首季，房地產保險初創Hippo、 房地產智能技術平台Doma、虛擬貨幣及數碼資產管理平台Bakkt，分別獲邀以SPAC形式上市。