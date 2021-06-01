認為「王者榮耀」侵害未成年人權益　社會組織對騰訊提起訴訟

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-06-01 22:39

《鳳凰網科技》報道今日（6月1日），北京青少年法律援助與研究中心認為騰訊運營的「王者榮耀」手機網絡遊戲侵害未成年人權益，向北京市第一中級人民法院提起未成年人保護民事公益訴訟。

該中心認為騰訊不斷下調適齡標準，但目前這款遊戲在角色形象、抽獎規則、語音交流、聊天頻道等方面均存在大量不符合「12+」適齡等級的內容及設定；遊戲人物形象設計過於暴露，網站及社區存在大量色情、低俗等不適宜未成年人閲讀的內容；遊戲人物篡改了歷史人物形象，踐踏民族傳統文化；同時，遊戲商場充值限額及抽獎模式違反了國家規定；潛在的誘導性沉迷設定弱化了未成年人的自控力，增加了沉迷風險。以上行為嚴重侵害了未成年人合法權益。

自「王者榮耀」上線後，註冊用户增長迅速，其中包含大量未成年人。據相關報道顯示，在2017年，「王者榮耀」19歲以下的用户數量就超過5000萬人。

北京青少年法律援助與研究中心認為，「王者榮耀」手機遊戲對未成年人造成了以下侵害結果：

1.大量未成年人尤其是農村留守兒童沉迷於網絡遊戲。在明知「王者榮耀」手機網絡遊戲存在大量未成年用户的情況下，騰訊未嚴格按照法律規定對未成年人遊戲註冊、實名認證、誘導成癮性內容進行有效管理，造成大量未成年人尤其是農村留守兒童長時間使用或沉迷該遊戲。《青少年成癮行為調研報告——基於2017/2018青少年健康行為網絡問卷調查數據分析》顯示，留守兒童的遊戲時間明顯高於非留守兒童，兩者每天玩4-5小時的佔比分別是18.8%和8.8%，每天玩6小時以上的佔比分別是18.8%和8.2%。

2.侵害了不特定未成年人的健康權。長時間近距離地盯着手機屏幕，將會引發未成年人近視的問題；長時間不動，也會引發肥胖、身體素質下降等問題；手部、頸部肌肉的長期高度緊張和頸椎長期彎曲，還會引發肌腱炎、頸椎病等問題。一位全國人大代表做的調研顯示，「網絡沉迷最直接的表現是使用者花費大量的時間進行網絡活動。相較而言，過長和過量使用網絡會對未成年人造成很大傷害，比如睡眠紊亂或匱乏、身體疼痛，以及社交活動匱乏等等」。

3.侵害了不特定未成年人及其監護人、近親屬的財產權。騰訊公司未依照規定限制未成年人在其旗下的手機網絡遊戲進行消費，如9歲未成年人在「王者榮耀」中充值近200元以後，當月仍然可以在騰訊公司的其他遊戲中充值。此外，騰訊公司未對未成年人使用成年人的遊戲賬户進行充值付費盡到合理監管義務，從而出現了大量未成年人在未經過監護人同意的情況下進行大額充值的案例，如媒體曾報道《11歲少年玩「王者榮耀」花三萬多》、《13歲男生在「王者榮耀」中偷偷充值了7萬多元》等。一位全國人大代表做的調研顯示，「在新冠肺炎疫情期間出現了非常多的遊戲沉迷的孩子和盜刷父母銀行卡、或信用卡的現象，有的金額竟然高達幾萬元。孩子沉迷遊戲這一社會問題已經是一個待爆發的火山」。

4.導致部分未成年人尤其是農村留守兒童荒廢學業。一些未成年人因沉迷「王者榮耀」手機遊戲無心學習，致使學習成績大幅下降，甚至出現休學、輟學等情況。一位未成年人家長向我們反映，「孩子在初一時的學習成績位於年級第十六名，但是在沉迷遊戲後，學習成績大幅下降，初二下學期已經處於年級倒數排名，並最終放棄學習」。

5.導致部分未成年人與其監護人間的家庭關係嚴重惡化。現在，「王者榮耀」等網絡遊戲已經成為親子關係衝突的導火索之一。有些家長反映，孩子經常抱着手機玩到很晚，在家長勸告時，孩子根本不聽或者大發脾氣、摔東西，甚至與家長髮生正面衝突。一位未成年人家長提到，「據我的觀察和統計，在玩『王者榮耀』等網絡遊戲過程中，至少有3成的孩子存在和家長髮生衝突的事件，因為一方面是家長不讓玩，另一方面孩子又控制不住網癮。」

6.踐踏了民族優秀文化遺產，對未成年人尤其是農村留守兒童的歷史認知造成嚴重不良影響。遊戲中存在大量扭曲的歷史人物形象，從根本上毀壞了中華民族傳統文化，如：劉邦本是西漢開國皇帝，是中國歷史上傑出的政治家、戰略家和軍事指揮家，但遊戲中卻被設置了名為「德古拉伯爵」的皮膚形象，「德古拉伯爵」是國外影視作品中嗜血、專挑年輕美女下手的吸血鬼。李白本是我國唐代著名詩人，然而在遊戲中被設置了「範海辛」的皮膚形象，「範海辛」是國外影視作品中專門獵殺吸血鬼的獵人。這種將西漢開國皇帝與吸血鬼形象、詩仙與吸血鬼獵人形象相關聯的操作，嚴重扭曲了劉邦、李白歷史形象，踐踏了民族優秀傳統文化，極易導致尚未完全掌握歷史知識的未成年人，尤其是缺乏有效監護和引導的農村留守兒童產生錯誤的歷史認知。

7.對未成年人尤其是農村留守兒童的價值觀形成錯誤導向。「王者榮耀」官方微社區、王者營地中動輒出現「求男/女朋友」、「富婆求包養」、「處CP」、「老色批(lsp)」等信息，以及遊戲中諸如「有錢男子漢、沒錢漢子難」、「妲己一直愛主人，因為被設定成這樣」、「給你的麻煩開個價吧」等內容，這些關於主僕關係、金錢關係的錯誤價值設定，明顯不符合社會主義核心價值觀。更過分的是，在角色扮演照片下，存在大量色情、低俗的評論，極易對尚未形成正確價值觀的未成年人造成錯誤導向。

8.引發未成年人尤其是留守兒童語言交際能力退化，導致他們缺少現實多元互動。在農村留守兒童尤其是男生中，「王者榮耀」已經成為他們主要的交談話題，很多孩子的交流對話僅僅圍繞遊戲的技能、裝備及等級展開，而對現實生活中的其他話題並不感興趣。長期沉迷於「王者榮耀」等遊戲將會導致未成年人尤其是留守兒童，在現實生活中與他人進行人際交往的能力下降，社會適應能力退化。

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