金管局去信要求銀行鼓勵員工打針　兼兩周內交出擬接種名單

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-01 19:51

香港金融管理局總裁余偉文今日（6月1日）發表文章指，銀行業與其他行業不同，即使疫情極為嚴峻之時，銀行業仍會繼續提供必要服務，儘管營運時間與規模有所縮減。有見及此，金管局已去信銀行要求其大力鼓勵需要親身接觸客戶的員工，包括分行的員工，和執行關鍵支援功能的員工盡快接種疫苗。

此外，金管局亦要求銀行應確認並擬定一份預定接受接種的指定員工名單，名單應包括但不限於涉及分行運作、財富管理和商業銀行等，需與客戶經常面見的職員，以及負責關鍵IT、數據中心、資金和結算的人員操作。至於尚未接種或基於健康理由而不適合接種疫苗的員工，定期進行新冠病毒測試，是必要的風險管理措施。

金管局指出，自今日發布通告兩周內，銀行應按部門或職能細分已接種疫苗的職員總數，若有員工在6月30日前並未接種第一劑疫苗，應進行首次新冠肺測試。

若接種疫苗率續落後 本港國際金融競爭力或受影響

余偉文強調，疫苗接種計劃是推動經濟復甦策略的基石之一。他指出，若接種疫苗率繼續落後於紐約、倫敦或新加坡等其他主要國際金融中心，對於香港作為國際金融中心之一的競爭力將可能受到影響。

因此，接種疫苗是為大眾回復正常生活，以及達到經濟可持續復甦作好準備的關鍵。金管局歡迎政府牽頭給予政府僱員疫苗假期以鼓勵接種，該局亦已推出措施便利和鼓勵同事接種疫苗，包括讓同事有兩天額外假期。