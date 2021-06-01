太古地產灑800萬鼓勵接種疫苗　豪派500份1萬元現金券

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-06-01 20:33

太古地產（1972）為響應政府的疫苗接種推廣，今天（1日）公布投放800萬元鼓勵廣大市民及員工接種2019冠狀病毒病疫苗，以提高疫苗接種率。

只要在今年8月底前完成接種兩劑疫苗，並持有香港身份證的公眾人士，即可參加幸運大抽獎，有機會贏取太古地產旗下商場現金券。今次的幸運大抽獎，提供500份獎品予已接種疫苗的香港居民身份證持有人，每名幸運兒將獲得10,000元商場現金劵，可於太古廣場、太古城中心或東薈城名店倉使用；商場現金劵可於發出後一年內使用，抽獎詳情及相關的條款及細則稍後公布。

合資格員工可獲派2000元現金券

太地繼早前宣布為接種第二劑疫苗的員工提供一天特別假期後，今日再「加碼」向於今年8月底前完成接種兩劑疫苗的香港合資格員工，派發2,000元商場現金券，同時為所有香港員工免費提供疫苗接種前的身體檢查。

在完成接種疫苗後亦可享用一至三天疫苗假期，為進一步提升接種率，已接種兩劑疫苗的酒店員工將有機會參加大抽獎，贏取高達10,000元的旅遊獎賞、「宅度假」套票等30份豐富獎品。

太古地產行政總裁白德利說：「提高疫苗接種率是遏止疫情的最有效辦法。我們期盼為社會出一分力，透過連串鼓勵措施支持香港特區政府的疫苗接種計劃，並為我們的員工、租戶以及廣大市民提供支援，讓香港經濟重回正軌。」