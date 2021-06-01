iBond 2021｜滙豐﹕首日認購額及宗數優於去年　恒生指增逾五成

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-01 20:47

政府發行的第八批通脹掛鈎債券（iBond）今日起接受申請，多家銀行及證券行指出，與上一批iBond相比，首日認購金額及宗數均有增長，反映市民對於被視為穩賺不賠的iBond，相當受落。

【滙豐銀行】

滙豐發言人表示，iBond開售首日反應熱烈，相對於2020年iBond首日開售，認購金額及宗數均有所增加，申請認購iBond貸款的客戶人數亦高於去年。

大部分申請均由數碼渠道進行，其中透過流動理財的認購佔多數。為配合市民申請認購iBond，該行今日更公布會提供認購iBond貸款優惠，貸款年利率為0.9%。

【中銀香港】

中銀香港iBond首日總認購金額及筆數均較去年上升，客戶主要經手機銀行及網上銀行認購，其中電子渠道認購筆數亦有所增加。客戶透過中銀香港認購iBond費用全免。該行鼓勵客戶使用全天候24小時的手機銀行及網上銀行進行認購，簡單方便。

【恒生銀行】

恒生銀行表示，客戶認購iBond的反應熱烈，首日的總認購人數及總認購金額均比去年升逾5成，當中超過7成客戶均是透過網上銀行認購。恒生客戶指可透過該行的個人e-Banking、電話理財及分行提交認購iBond申請。

【招商永隆銀行】

招商永隆銀行表示，客戶認購iBond反應熱烈，首天認購金額比去年首天增長兩倍，是次經該行電子渠道認購佔47%。

招商永隆銀行為iBond2021提供「七免」優惠，包括豁免手續費、債券託管費、利息代收費、轉倉費、首兩星期經場外交易市場沽出iBond2021之債券交易費、贖回費及首兩星期經香港交易所沽出iBond2021之交易佣金。

【耀才證券】

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，首日近7,500人認購，總認購金額近4億元，客戶普遍認購3至5手。

他指出，今次反應暫較去年熱烈，原因去年認購的客戶，基本上已支持外，今日亦有很多新客戶開戶認購。今日初步見到最高者為20手；由於ibonds屬公平分配機制作分配，倘若以最高發行200億計算，以去年50萬人申請作推算，建議客戶認購4至5手。

他更透露，客戶主要是透過網上渠道認購，佔99%。由於認購ibond者均以收息為主，倘若用孖展認購需要付息，有違收息的基本原意，所以很少客戶會採用孖展認購。

【富途證券】

富途證券宣佈截至下午5時，共接獲逾3,700名客戶認購iBond，總認購金額逾2億元，反應熱烈！富途針對性推出線下開戶優惠，同樣獲得不少投資者支持，於富途辦公室門外等候辦理開戶手續。

【盈立證券】

盈立證券指出，首日已接獲大批客戶查詢了 解 iBond優 惠 詳 情 ，相信今次 iBond認購會比上一次更為火熱。