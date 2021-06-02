高盛：2024年之前不必擔心美股高估值　標普500年底升至4300點

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-06-02 08:47

高盛表示，2021年美國股市的強勁開局再次引發市場對天價估值的擔憂，但經濟變量表明，投資者沒有太多理由擔心出現重大回撤。

《中文投資網》報道，高盛的經濟研究分析師在近期的一份説明中説，低利率、勞動力市場改善，以及尚未大幅上升的通貨膨脹，意味着目前的股票估值似乎是合理的。

「我們發現，異常低的債券收益率、低通貨膨脹和迅速改善的勞動力市場是應該與異常高的估值相關的條件，」近期的説明説。

最近幾個月，股市在很大程度上一直在橫盤整理，儘管井噴式的公司財報中盈利增長導致公司和分析師提高盈利預測。這導致了盈利倍數的壓縮，大多沒有傷害到投資者，這種模式可能會繼續下去。

高盛指出：「正如我們的策略師在各主要領域提出的那樣，底線是估值可能會壓縮，隨着市場從『希望』階段轉向『增長』階段，未來價格上漲的更多負擔將落在增長的收益上。」

然而，該公司表示，考慮到宏觀經濟狀況，這一過程沒有必要建立在將估值一直降到歷史平均水平之上。高盛補充，這些預測意味着宏觀條件仍應支持遠高於正常水平的估值水平。

分析師們創建了一個簡單的模型，該模型顯示，根據這些宏觀變量的預測路徑，標普500指數在較長時間內應該會上漲。該模型的預測與該公司策略師David Kostin的官方預測是分開的，David Kostin目前預測標普500指數將在今年年底升至4300點。

該模型顯示，標普500指數在2022年3月前將會停留在4200點附近，然後在2023年3月前上升到大約4450-4500點，然後在2024年3月前上升到4600-4700點，顯示投資者在未來幾年可以獲得健康的收益，儘管按照歷史標準估值似乎很高。

但是，分析師也在該報告中表示，經濟狀況的變化，包括長期通脹預期的上升，可能會推動這些預測的下降。