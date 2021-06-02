黎智英不可行使壹傳媒投票權　分析師稱三大因素免董事局遭攪局

撰文： 黃文琪 翟梓謙 最後更新日期： 2021-06-02 19:07

壹傳媒（0282）昨日（1日）公司發出公告，指出5月31日收到國家安全處的信函，指出黎智英不得直接或間接行使其所持有公司任何股份投票權，惟獲得保安局局長授予許可除外。壹傳媒今早高開14.62%，高見0.44元，收市報0.355元，升逾67%，成交額為9,197.4萬元。

公司指出，根據可獲得資料，黎智英擁有18.78億股股份，佔已發行總股份數目約71.26%，剩餘的28.74%股份持有人，仍可以在股東大會上行使投票權。因此公司預期股東大會及決議案，將繼續根據公司組織章程細則及香港適用規則，及法律妥善召開及表決。

除黎智英外暫未見有股東持股多於5%

由於黎智英目前無法行使在壹傳媒的投票權，就如公司所言，能在股東大會上行使投票權的股份約為7.58億股或28.74%。

目前壹傳媒股份發行總額為26.36億股。在港交所權益披露資料內，除了黎智英外，因並無顯示有其他股東持股比例多於5%或1.31億股，因此難得悉其餘股權分布狀況，以及日後股東投票意向。

若日後在股權披露內顯示，有股東持股比例多於5%，該名股東在股東會上投票取態，將直接影響決議案投票結果。

宏高證券投資經理梁杰文表示，未見有心人掃入壹傳媒股份。（張浩維攝）

梁杰文：未見「有心人」掃貨

宏高證券投資經理梁杰文表示，從今日壹傳媒買賣盤來看，各間券商都是有買有賣，暫未見大單成交，未見「有心人」掃貨，估計是次股價飆升只是散戶炒作「負面消息」。

被問及會否上演股權爭奪戰時，梁杰文指出，假如股東持股多於5%，股東身份就要浮面；同時買到5%股權以後，可能不會輕易再增持。

梁杰文稱，對於投資者而言，壹傳媒風險較大，隨時面臨停牌，參考過往股價表現，預計壹傳媒股價或炒起一兩日，之後隨時打回原形。

許永權認為，黎智英或會出售壹傳媒股權，情況如當年黎智英將佐丹奴股權類近。（資料圖片）

壹傳媒風波將演變成佐丹奴「翻版」？

從事保薦等企業融資顧問服務的建泉國際（8365），其公司執行董事許永權認為，要知道市場上有沒有人在「收貨」，只要多加留意每天有多少股數成交，便不難發現。

雖然大股東黎智英持有逾7成壹傳媒股權被禁止投票，但許永權相信其他人有心進入董事會「攪局」的機會不大，一來難以短期內在市場上收貨；二來壹傳媒能夠發新股應對；三來一旦黎智英的持股投票權恢復正常，即使收齊近三成街貨亦得物無所用。

許永權認為今日壹傳媒股價炒上，傾向是散戶「炒炒賣賣為主」，並非有大戶收集街貨股權。他坦言，要是有心人要針對黎智英或壹傳媒，無須花費功夫收集大量街貨，「國安法嘅Power都好大」。

他估計，事態發展或會出現壹傳媒一方妥協，管理層將陸續辭任，而大股東黎智英或會出售其股權，情況有如當初黎智英將其創辦的佐丹奴（Giordano；0709）股權出售類近。