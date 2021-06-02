吉利開車彈近6%　林嘉麒:汽車經銷勝生產商　吼中升永達│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-06-02 17:09

吉利（0175）股價今日逆市彈高近6%，成今日升幅最大的藍籌。宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒接受訪問時認為，汽車經銷商較生產商為佳，故應宜先取，其中可吼中升（0881），而永達（3669）則可追落後。

中國汽車銷售不錯，中汽協數據指，中國4月份汽車銷量按年增長8.6%，1至4月汽車銷量874.8萬輛，累計按年增長51.8%。日前中汽協預期2021年度中國汽車總銷量數據預期可能會在之前預期增長6.5%的基礎上有所上調，預測結果會在年中匯報時公布。

吉利今日彈高5.9%，報21.4元。公司今年首四個月之總銷量為433,907部，按年增長約39%，達至今年全年銷量目標153萬部之28%，而4月總銷量為100,331部，按年減少約5%，按月持平。

吉利預料「極氪」今年年底前可交付1萬部。

新車振股價 極氪年底前料交付1萬部

吉利今年3月宣布成立純電動合資品牌「極氪（ZEEKR）」，並首次在4月上海車展亮相。野村在6月1日舉行投資者論壇，吉利管理層指，極氪首個型號「001」將在今年第4季開始交付，預計今年年底前交付1萬部，官方指導價為28.1萬元至36萬元（人民幣‧下同）。另外，極氪明年亦推出2款新車，並又於2024年再推出3款新車。野村指，由於吉利所有新車均用上SEA浩瀚智能架構，可縮短新車的研發時間，並減低成本。

另外，百度（9888）與吉利合資的集度汽車召開今年第2季溝通會。集度汽車CEO夏一平表示，集度汽車第一款車將於2022年北京車展時亮相，並有望在同年交付。該款車將搭載百度Apollo自動駕駛技術以及吉利SEA浩瀚智能架構，並定價將在20萬元以上。

吉利料晶片短缺問題可在第3季得到緩解，又對第4季感到樂觀，供應鏈恢復可回補部分損失的產能。

吉利料晶片短缺問題可在第3季得到緩解

不過，公司指，晶片短缺問題在4月變得更為嚴重，料情況持續至6月，這段日子合共對產量造成10%的影響。管理層相信晶片短缺問題應在第3季可得到緩解，又對第4季感到樂觀，供應鏈恢復可回補部分損失的產能。然而，公司指，如果晶片短缺問題未能降決，公司將轉而保護其利潤率，多於爭奪更大的市佔率。

至於應對原材料價格上升，吉利目前正改善產品組合結構來保障利潤率下行風險，當中包括將低端產品遠景房車（Vision Sedan）自第一季退場，及遠景X3舊款車將在第3季退場。同時，增大新型及高端車款，從而推升整體平均售價。野村予目標價為27.8元，為「買入」評級。

林嘉麒認為，汽車經銷商較生產商為佳，因銷情未受生產限制而影響，可吼中升和永達。（新華社）

汽車經銷商勝生產商 林嘉麒：永達可追落後

中國豪華車市場增長動力持續，摩根士丹利指，豪華車市場受晶片短缺的影響較少。根據中國最大的汽車經銷商中升（0881）數據，新車銷售註冊在4月至5月按年升逾2成，在去年高基數（2020年4月至5月按年增長25%）之下，表現高於該行預期。不過，保時捷和凌志等進口汽車的供應面臨緊張，但部份由高售價而抵銷。

主打豪華車市場的汽車經銷商中升和美東（1268）的股價均在歷史高位整固。前者跌0.4%，報67.7元，後者跌0.6%，報41.85元。

林嘉麒認為，汽車經銷商較生產商為佳，「吉利有新車及與其他公司合作有新車推出，當然是好消息，但因生產商要面對零件緊張及原材料價格上升問題，就銷量和利潤率來說，中線難以樂觀，未能單憑吉利單日彈高而看好。」他指，吉利今日雖破位，但只宜短炒，目標上望23至24元，再突破機會不高。

相反，林嘉麒指出，汽車經銷商來貨可能貴了，但卻不用捱貴價，而且從數據可見，銷情未受生產限制而影響，中升作為行業龍頭，可謂最為穩定，而永達則有望追落後，可博突破15元關口，目標上望17元。永達最後升2.3%，報14.04元。