《彭博》﹕華融重組方案未出台　市場憂蔓延推高AMC債券利差

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-06-02 17:42

日前傳出中國財政部考慮設立控股平台，承接華融等四大資產管理公司股權後，據《彭博》報道，由於華融重組方案遲遲未能出爐，離岸投資者的憂慮已蔓延至更多大型國有資產管理公司（AMC），並推高相關AMC債券利差。

據《彭博》彙總數據顯示，中國東方於2030年到期的美元債息差，於周二上升至231個基點，較今年3月底時已上升88個基點；中國信達於2031年到期的美元債，息差為242個基點，為今年4月中旬以來最高。

《彭博》於周二引述知情人士指出，作為華融直接控股股東的中國財政部，正醞釀將其持有的華融等四大國有AMC股權放入新控股平台，以更好釐清角色並管控風險。

今次財政部考慮成立新的控股平台承接四大AMC股權，在3年前首次提出論證後，使一直未有實質進展，惟最近作為應對華融風險一環，被相關部門重新審視。

在一級市場上，四大AMC及子公司債券發行均受壓。據《彭博》彙總數據顯示，不考慮同業存單，內地四大AMC及旗下子公司5月在境內外市場皆無發行債券，為2018年9月以來首次出現空窗期。

《彭博》彙總的數據亦顯示出，截至2019年底，除華融外三家由財政部控股的AMC總負債金額為2.9萬億元人民幣，當中離岸債存續金額為278億美元。