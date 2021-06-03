周小川：疫情凸顯全球治理赤字　科技創新是衞生健康事業的利器

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-06-03 09:00

博鰲亞洲論壇全球健康論壇第二屆大會6月1日至4日在青島舉行。《新浪財經》報道，大會開幕式上，博鰲亞洲論壇副理事長、十二屆全國政協副主席周小川表示，疫情大考之下，凸顯了全球治理的赤字。確保疫苗公平可及和可負擔，保證衞生健康設備、產品供應鏈的韌性以及貿易暢通比任何時候都更加迫切。

周小川表示，疫情給了我們許多啓示。首先，科技發展和創新是衞生健康事業的利器，正是依靠多國在病毒測序、藥物治療、疫苗研發等方面的積極投入，勇於攻關，世界才能夠在短時期內獲得了疫苗和特效藥。正是依靠大數據、雲計算、人工智能等技術手段，各國才能更有力地進行疫情監測分析、醫療救助、藥物研發和疫情防控。

其次，實現全民健康是可持續發展的重要內容和保障。此次疫情使各國意識到，只有所有人安全，世界才能安全，必須花大力氣彌補衞生健康基礎設施缺口，使每個人都能夠接受基礎醫療服務，特別是加強對老年人和兒童等脆弱羣體的服務。

周小川説，全球合作完善公共衞生治理是應對全球衞生健康危機的唯一出路。疫情作為一次大考，凸顯了全球治理的赤字。確保疫苗公平可及和可負擔，保證衞生健康設備、產品供應鏈的韌性以及貿易暢通比任何時候都更加迫切。