恒指29300水平徘徊　小米重上30元大關　瑞聲飆逾半成｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-03 10:38

港股昨回吐170點，「三桶油」逆市造好；OPEC+維持逐步增產安排，牽動國際油價上揚。紐約油價再創32個月新高收市升1.11美元或1.64%，每桶報68.83美元。倫敦布蘭特期油收市升1.1美元或1.56%，每桶報71.35美元。油股今日表現如何？

【10:35】小米重上30元大關

小米（1810）獲重新納入富時中國50指數，今日一度飆近3%，重上30元大關，創2月19日後最高。最新造價29.85元，仍升1.88%，成交有25.86億元。瑞聲（2018）飆逾半成，報51.6元。

恒生指數倒跌80點或0.27%，報29217點；恒生科指報8278點，升43點或0.52%；大市成交額暫為454.75億元。

【10:05】恒指29300水平徘徊

恒指升2點，報29299點；恒生科指則倒升32點或0.39%，報8267點。

壹傳媒（0282）一度飆升9%，高見0.445元，現報0.375元，仍升5.63%；成交額4,190萬元。

吉利（0175）延續升勢，一度漲4.2%，高見22.3元，現造價21.55元，仍升0.7%，成交額7.03億元；東風（0489）升1.2%，報7.54元；比亞迪（1211）則跌1.6%，報189.9元；長汽（2333）微跌0.88%，報22.55元。

小米（1810）上揚1.7%，報29.8元；騰訊（0700）跌0.3%，美團（3690）倒升1%，阿里（9988）跌0.4%，京東（9618）跌0.33%。

【09:20】恒生指數高開67點

恒生指數高開67點或0.23%，報29365點。恒生科指則低開7點或0.09%，報8227點。恒生國指開報10953點，升1點或0.02%。大市暫成交額28.03億元。

騰訊（0700）平開，報628.5元；美團（3690）亦平開，報311.8元；京東（9618）跌0.53%，報298.2元；網易（9999）跌1.2%，報180.2元；阿里巴巴（9988）跌0.28%，報213.8元；軟銀據報將持有該股票作擔保，換取保證金貸款規模增至100億美元。

吉利（0175）續升近2%，報21.8元。

金融股方面，滙豐（0005）開升近1%，港交所（0388）亦升0.7%；友邦（1299）漲0.55%，平保（2318）則跌0.12%。

雷蛇（1337）開跌7.3%，報2.41元；該股受主席兼首席CEO陳民亮及非執行董事LIM Kalin減持，以每股2.405元出售2.75億股，涉及金額6.61億元，比上日收市價2.6元，折讓7.5%，相當於發行股本3.09%。

中海油（0883）今日除淨，今早股價上揚1.64%，報8.67元；中石油（0857）亦升0.89%，中石化（0386）微升0.23%。