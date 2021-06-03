時代天使（6699）一手難求　專家：升四成都有成萬蚊落袋

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-06-03 13:31

時代天使（6699）今日開始招股，全球發售1,682.9萬股，當中香港公開發售佔一成，公開集資2.91億。招股價介乎147元至173元，一手200股入場費為34,948元，為本港歷來入場費最貴新股。下周二（8日）中午截止認購，6月15日公布招股結果，翌日在聯交所掛牌。

時代天使主要在內地從事隱形牙套生產，業務相對獨特，吸引不少投資者關注。據悉，正式招股前已有三家經紀行接獲客戶預訂孖展，金額高達405億元，較公開集資額2.91億元超額認購近140倍。

公開發售最多僅4.2萬手

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，耀才預留500億元孖展額供客戶認購，暫已有一半額度客戶初步有意向認購，即涉250億元。

據招股文件顯示，倘香港公開發售有效申請超額100倍或以上，經重新分配後，香港公開發售股份總數將增至841.48萬股，佔全球發售初步提呈發售的發售股份的約50%。以一手200股計算，即公開發售只有4.2萬手供應。

致富證券董事及證券業務主管郭家安指，是次甲乙組各分最多2.1萬手，若乙組頭已有2萬人認購，相信穩中機會極低。（致富證券網頁）

致富郭家安：B1至B5可能都無得穩中

致富證券董事及證券業務主管郭家安指，是次時代天使公開發售最多只有4.2萬手，意味甲乙組各得2.1萬手。以京東物流為例，乙組頭已錄得逾2萬人申請認購，反映是次時代天使的乙組頭可能未能穩中一手，「B1至B5可能都無得穩中」。

郭家安指，原本有客戶已表達初步認購意向，惟知道入場費高達3.5萬元，發行股數比預期少，預計落入A組尾都屬「抽獎」居多，故不打算大手認購。

信誠證券聯席董事張智威表示，時代天使「一手難求」，投資者欲分貨須盡借孖展。（資料圖片）

信誠張智威：要貨就要盡借孖展

信誠證券聯席董事張智威表示，時代天使「一手難求」，估計乙組頭亦未必可穩中一手，至少認購至乙組中尾段才可獲分一手。他相信今次一手中籤率將會極低，建議有意認購的投資者要盡借孖展。

張智威指，時代天使處於醫學美容的黃金賽道，其盈利複合增長率達三成，加上集資規模較細，「細細隻易炒起」，預料首日最少可升四成，以一手入場費達3.5萬元，每手帳面隨時賺逾萬元。