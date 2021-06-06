刁佬專欄首登場　大爆「戒股」秘辛　贏輸下場只得一個｜刁佬

撰文： 香港01 最後更新日期： 2021-06-06 10:30

在新平台上，刁佬想分享股票市場以外的心得，例如是世界局勢及金融的一些情況，希望在不同專欄有不同話題。這次想分享在金融風暴中學到的兩三事。

在97年金融風暴時，刁佬的年紀還不是很大，人生中第一次見到世界性的結構調整，突然明悟到資產價值繫於一個信念。當匯豐銀行的股價、太古城單位的樓價，及國企不動如山的資產背景，都於短時間內崩決時，長期支持我們的價值觀頓然崩壞，很多人迷失甚至患上了精神病。刁佬當然也有損失，不然怎會戒買股票。刁佬的個案就比較無辜，不是買股票而招損，而是股票行走佬。

當時刁佬都有幫朋友睇住股票，在山雨欲來之時清倉揸返現金，反而自己沒有套現，只是轉持防守性股票，突然成間證券行結業，所有客戶股票無哂，自此之後證監會開始監管證券行的日常資金的流動性。

亞洲金融風暴是1997年爆發的一場金融危機時期，從1997年7月開始席捲東亞和東南亞的大部分地區。（資料圖片）

這一次的經驗令刁佬發現資產只是一個制度下的數據，當制度不存在，資產都可以輕易抺除。這也是為什麼前輩說投資前要分析當地制度及政治穩定性，因為無論賺到多少錢，如果政府不存在，所有東西都化為烏有，所以富不與官爭。

至於第二次金融風暴，那時有很多科網股，受過97年的教訓，刁佬變得小心，由於工作上參與到很多科網股交易，知悉不少鮮為人知的內幕，因為瞭解反而害怕，一分錢也不敢投科網股。回頭看當年的科網股與現今的虛擬貨幣很似，大家未必能告訴你投資了什麼，而這門生意點營運更沒什麼人能說清。刁佬沒有參與2000年的科網浪潮，當然亦沒有因此輸錢，但在科網股在投資熱情冷卻引起的市場調整之中，科網股當然跌不少，但其他行業股份亦同樣受壓。

刁佬在回首時明白了，區區看通大勢不能發達，這個世界的資金流向由群眾組成，當群眾的共同意願確立成勢，無論資金的方向正確與否，都不會在短時間內改變。熱錢湧向一個行業，不理實際盈利如何，行業估值仍會上升。就算你看透資金流往愚蠢的方向，在資金推動下多愚蠢的行業短期內仍會爆升，看透市場的不理性，無下手的你最多只係冇輸，清醒是對的，但亦沒有把握熱錢的機會，最可惜是當投資者夢醒作出調整時，不管哪個行業也會同樣受壓。

我們知道若投資一百萬，每年有5% 回報，過了50年會成為千萬富翁，不過我在5歲時沒有一百萬投資，所以50年後今天沒有千萬回報，面對書院派投資者刁佬的最佳回應「In long Run, We all Die。」

刁場奇幻錄．刁佬｜遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。