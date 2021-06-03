新冠疫苗｜國泰送2000萬飛行里數供抽獎　飛東京要多里數？

撰文： 張偉倫 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-03 18:35

商界繼續推出優惠，以鼓勵市民接種疫苗。國泰航空（0293）宣布，進一步支持香港特別行政區政府的2019冠狀病毒病疫苗接種計劃，推出連串獎賞計劃鼓勵社會大眾盡快接種疫苗。特別大獎的得獎幸運兒，將可於國泰全新的空中巴士A321neo客機上舉辦私人派對。此外，國泰亦會舉辦大抽獎，送出共2,000萬「亞洲萬里通」里數。

國泰航空指出，獲得是次特別大獎的幸運兒，可邀請已全面接種疫苗的摯愛親朋，獨家乘坐國泰航空全新及全球最先進的空中巴士A321neo窄體客機，遨遊香港天際，體驗該客機的高科技機艙設施及享譽全球的優質服務。該航班將由已全面接種疫苗的機組人員營運，而所產生的碳排放會由國泰「飛向更藍天」碳抵銷計劃完全抵銷。

國泰亦會舉辦大抽獎，合共送出2,000萬「亞洲萬里通」里數。十位得獎者各可獲贈一百萬里數，另外一百位得獎者亦各獲贈十萬里數。得獎者不但可以用里數兌換飛行、旅遊、生活品味及娛樂獎勵，更可使用全新「里數加現金」方式更靈活地使用里數。

合資格的參加者須持有香港身份證，並於2021年8月底前已全面接種疫苗。活動詳情與條款及細則將於稍後公佈。

若幸運抽中10萬甚至100萬飛行里數，可以換取哪些航點機票？據最新亞洲萬里通機票兌換資料顯示，由香港出發飛返「第二家鄉」日本東京成田機場，須要用2萬飛行里數，便可以兌換來回經濟艙機票一張；若要乘往頭等客艙機位，便須要用8萬飛行里數。

若想前往英國，一張往返香港至倫敦的經濟客艙機票，須要6萬飛行里數；若要乘坐頭等客位，便須要20萬飛行里數。

國泰航空行政總裁鄧健榮指出，非常樂見逾8成駐港機師及一半駐港機艙服務員已預約接種或已接種疫苗。（龔嘉盛攝）

員工接種疫苗可獲兩天假期

為感謝所有完成接種疫苗的國泰駐港後勤員工，公司將提供兩天疫苗假期。所有駐港員工亦有機會贏取「亞洲萬里通」里數和一系列其他獎勵，包括免費「航空旅遊氣泡」航班機票及酒店度假套票。我們深明部份員工對接種疫苗仍有顧慮，因此會為所有駐港員工免費提供接種疫苗前的醫療評估。

所有鼓勵措施均延續國泰航空於4月推出「Arm up，來一起再飛！」員工活動，讓同事了解盡快接種疫苗的重要性。

國泰航空行政總裁鄧健榮表示，非常樂見已有逾八成的駐港機師及超過一半的駐港機艙服務員已預約接種疫苗或已接種疫苗。期望更多同事能積極參與，齊心合力為香港建立防疫保護屏障。

他又指出國泰作為以港為家的航空公司，深信接種疫苗是重要的抗疫措施，亦是恢復國際航空旅遊，及讓社會各界重回生活正軌的關鍵一步。