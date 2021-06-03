新冠疫苗｜莎莎推100萬元幸運大抽獎　接種疫苗全職員工獲2天假期

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-03 17:31

莎莎國際（0178）宣佈，為推動社會各界齊心抗疫，將舉辦幸運大抽獎，提供總值100萬港元的莎莎現金券予已完成接種兩劑新冠肺炎疫苗的香港居民。

幸運大抽獎將於2021年8月1日開始舉行，每周一次，每次會派出總值10萬港元的現金劵，為期10星期。另外，中獎人士亦可免費獲得莎莎VIP會籍一年及迎新禮品，價值超過1,000港元。

此外，集團亦會向接種新冠疫苗的香港全職員工提供2天疫苗假期，讓員工在接種後有充足的休息時間。

集團主席及行政總裁郭少明表示，莎莎響應政府呼籲，向已接種疫苗人士提供獎勵及抽獎計劃，並向集團旗下員工提供疫苗假期，以提高市民的積極性，鼓勵香港市民注射新冠疫苗，在社區建立有效的群體免疫力。相信隨著疫苗接種率提升，將可進一步放寬防疫措施，並加快通關速度，使經濟及各方面盡快復甦。

莎莎為亞洲具領導地位的美粧產品零售集團，為客戶提供包羅萬有的優質商品，銷售逾600個產品品牌，涵蓋護膚品、香水、化粧品、護髮、身體護理產品及美容營養食品等。憑藉「一站式美粧產品專門店」概念，莎莎經營逾230間零售店，設於香港及澳門特區、中國內地及馬來西亞，並透過多渠道的網上平台為顧客提供便捷的購物體驗。