AMC五個月內升超1400%　320萬個散戶為爆谷再「瘋狂」

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-03 18:02

隨著WSB熱門概念股再次炒起，AMC院線（AMC）升勢延續，繼昨夜飆升一倍後，AMC現時盤前股價升逾20%。短短五個月內，AMC漲幅超過1,400%。

萬達成功「甩身」 卻錯過近百億美元

AMC曾就與內地富商王建林的萬達集團有關，王建林曾為了實現其影業夢，既收購美國傳奇影業，並在2012年投資7億美元投資AMC母企。到2013年AMC上市後，萬達持股曾升值逾倍，雖然後來多次受發債、配股令萬持持股被稀釋至23.08%，然而仍保住大股東地位。

但去年AMC曾數次傳出破產消息，萬達的投資險歸零，AMC股價亦跌至低位，更成為沽空機構狙擊目標。

隨著GME等一眾WSB熱門概念股彈出，結果在今年1月AMC由2美元低價挾高至19.9美元，此次亦為萬達帶來減持機會。由2月到5月密密出貨減持AMC後，萬達終於在5月23日全身而退，僅保留0.002%股權，累計收回資金14.76億美元。

但近七個交易日，AMC股價大漲417%，以萬達清倉最高價14.9823美元計算，萬達此次清倉亦已錯過超過百億美元的投資收益。

AMC公司公布將向320萬名散戶股東直接聯繫，以免費爆谷及電影優先場作回饋，並讚揚散戶的熱情和決心。（資料圖片／呂志豪、徐海攝）

沒有大股東的上市公司 AMC討好散戶股東

萬達離場後，AMC就成為沒有大股東的上市公司。根據公司早前聲明，截至3月11日，超過320萬散户投資者持有AMC股票，超過其投資者基礎的80%。

AMC昨日（2日）公布將向320萬名散戶股東直接聯繫，以免費爆谷及電影優先場作回饋，並讚揚散戶的熱情和決心。消息一出，AMC曾爆升1.26倍觸發熔斷機制而停板。

不過，截至今年首季，AMC負債54億美元，現金僅有8.13億美元。標普全球（S&P Global）表示，該公司的垃圾債券評級仍較低，為 CCC-。