市場估值達600億元　時代天使值押寶認購？｜新股聶人．聶振邦

撰文： 聶SIR 最後更新日期： 2021-06-04 07:30

中國的隱形矯治解決方案提供商時代天使科技（6699）昨日（3日）開始招股，集團通過時代天使隱形矯治系統在整個隱形矯治過程中助力牙科醫生，目前銷售四種隱形矯治器，包括時代天使標準版、時代天使冠軍版、時代天使兒童版以及COMFOS。作為隱形矯治系統的核心，集團自研技術及數據平台，即masterForce、masterControl及masterEngine。

根據灼識諮詢報告，中國的隱形矯治解決方案市場高度集中，按2020年的達成案例計量，前兩大市場參與者的市場佔有率總計為82.4%，而時代天使的市場份額為約41.0%，為行業領導者之一。

時代天使科技（6699）昨日（3日）開始招股。（網上截圖）

參考同業市盈增長率

於2020年東應佔溢利約1.51億元（人民幣‧下同），相對2019年約6,884萬元，增長近1.19倍，相信市場看好業務前景。而去年每股盈利為1.26元人民幣，折合為1.5258元，相對招股價介乎147至173元，市盈率為96.34至113.38倍，相對上述增長1.19倍，得出市盈增長率（PEG）為0.81至0.95倍，低於1倍反映招股價定位不算高。

此股行業定位為醫療器械及醫美技術範疇，上市時市值約244億至287億元，參考三隻在港上市並市值相若的可比擬股份，先健科技（1302）、康基醫療（9997）和愛康醫療 （9997）的PEG分別是1.24、2.11和2.25倍，較時代天使為0.81至0.95倍亦顯著為高，進一步確認招股價定位不算高。

市賬率計招股價定位

再看，集團截至2020年底資產淨值約5.02億元人民幣，折合約6.08億元，配合集資淨額會計入賬約23.3億至27.48億元，以及扣除將要派發折合約1.21億元的特別股息，得出經調整綜合資產淨值約28.17億至32.34億元，相對上市後發行股數約1.66億股，每股淨值介乎16.9872和19.5073元，較招股價範圍產生市賬率為8.65至8.87倍。

而同業平均市賬率為9.48倍，相對時代天使每股淨值介乎16.9872和19.5073元，每股合理值為161至185元，較招股價147至173元高出介乎9.52%至6.94%，同樣得出招股價定位不算高之結論。

估值達600億之參考

至於論到估值，筆者留意市場上有參考德邦研究所選的艾利科技（NASDAQ: ALGN）、歐普康視（深圳﹕300595）、愛美客（深圳﹕300896）、華熙生物（上海﹕688363）和貝泰妮（深圳﹕300957）五隻股份計出PEG平均值為4.5倍，對時代天使予以2021年PEG為5.2至5.8倍的預期，對應市值折合約573億至640億元，較上市時市值約244億至287億元，潛在升幅高達1.35至1.23倍。若以現金流折現法（DCF）進行估值，得出價值折合約625億元，較上市時市值產生潛在升幅介乎1.56至1.18倍。

上述估值高達600億元，產生股價倍升預期或許言之尚言，筆者按上述自身找出的五隻港股之數據作參考，PEG平均值為1.87倍，若時代天使今年PEG能處於可比擬同業平均值，預期2021年每股盈利折合介乎2.0862至2.1759元，配合上市時市盈率為96.34至113.38倍作參考，預期今年市盈率維持約100倍，計出每股合理值介乎208至217元，較招股價147至173元之潛在升幅為41.50%至25.43%。

數據反映上市初期潛在升幅未必吸引，所以投資者若以孖展進行認購，即或「頂頭鎚」，相信獲發股數仍是很少，股份升幅所得回報未能抵銷孖展利息開支機會大，故此以現金認購為佳。

撰文：聶振邦（聶Sir）

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。