獨家｜揭先施停牌原因　消息︰營運資金不夠18個月　核數師有保留

撰文： 黃捷 詹詠渝 最後更新日期： 2021-06-04 12:36

近日捲入「賣盤風波」的先施（0244）周二（1日）停牌，通告並無細訴原因，僅簡單交代未能如期刊發截至今年2月28日止年度的年度業績。《香港01》就停牌原因向先施查詢，惟截稿前未有回覆。

不過，有消息人士向《香港01》透露，先施停牌原因，是由於公司營運資金不足18個月，「所以過唔到Audit﹙審計﹚，要出保留意見（qualified opinion）」。

一般而言，核數師就一間公司財報發出無保留意見，除了核實帳目的真確性外，還要考慮公司的持續經營（going concern）能力。而香港審計準則（HKSA）第570號「持續經營」規定，核數師應評估管理層在編制財務報表時採用的持續經營假設是否適當，以及實體的持續經營能力是否存在重大的不確定性。

先施早前宣布停牌，通告並無細訴原因.（資料圖片）

公司流動負債逾3億

翻查資料，受疫情影響，先施生意大受打擊，公司財政頗為「水緊」，截至去年8月底止半年，期內蝕7,229.8萬元；公司貸款9,544萬元，惟現金只有2,095萬元。事實上，早前先施已透過貸款1.5億元來支持公司營運。值得一提，先施流動資產2.25億元，惟流動負債達到3.35億元，「缺口」逾1億元；資產淨值減至9,115.5萬元，倘虧損持續，不消一年資產恐全蒸發。

不過，雖然先施停牌，但估計難阻新主偉祿﹙1196﹚完成「進駐」。早前偉祿動議安排新的董事入董事會受阻，上周三（5月26日）再度要求召開股東會，以動議委任新董事。消息人士相信，終能順利派員，「而家偉祿揸住﹙先施﹚逾七成股份，基本上應該都過到」。

偉祿早前宣布斥5億全購先施，最新通告指出，公司已完成要約，現持有79.51%先施股份。