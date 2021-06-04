AMC股價大跌近兩成　公司又宣布增發　更「貼心」提醒要謹慎投資

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-06-04 10:40

WallStreetBets概念股近日再成股民焦點，其中AMC股價明顯跑贏，一度升至72.62美元水平，創下歷史新高。不過公司先後多次增發股份，截至6月3日美股收盤，AMC報51.34美元，跌幅達17.92%，盤後股價跌幅超7％，報47.5美元。

據新浪財經6月4日報道，AMC娛樂控股周四（6月3日）盤後表示，將要求股東授權其再發行至多2,500萬股股票，此前該公司剛剛宣佈完成了一次1,155萬股的增發，籌得5.87億美元，本周較早時還向對沖基金Mudrick Capital定向增發了850萬股。

AMC首席執行官亞當-艾倫（Adam Aron）在一份聲明中表示：「為了成功地引導前方的道路，我們尋求整合所有可能幫助我們的金融工具。對任何公司來説，一個重要的工具是，當出現正確的價值創造機會時，有股票可供發行。」

今年4月，AMC取消了有爭議的發行5億股新股的計劃，轉而尋求通過規模較小的發行來籌集資金。該公司周四盤前宣佈1155萬股的股票增發時，還「貼心」地警告投資者，購買公司股票可能會賠光所有錢。

公司表示：「我們的A類普通股的市場價格和交易量最近經歷了，並可能繼續經歷極端的波動，這可能導致我們A類普通股的買家遭受重大損失。」

$AMC Entertainment Holdings(AMC.US)$