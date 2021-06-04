印度和韓國散户狂買AMC加入Meme股熱潮

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-06-04 14:25

《智通財經APP》6月4日報道，近日，印度和韓國的散户投資者加入了對Meme股票的投資，他們湧入當地股票交易平台購買AMC（AMC.US）的股票，從而進入美國市場。

這家虧損的電影院連鎖店是過去一周在Vested Finance和Stockal平台上交易量最大的五隻美國股票之一，這兩個平台以印度作為據點，供散户投資者購買美國股票。AMC本周在Vested上的交易量佔14%，比特斯拉（TSLA.US）、Shopify（SHOP.US）和Facebook（FB.US）的比例都要高。

AMC在周三（6月2日）飆升95%之後，周四（6月3日）收盤下跌18%。它在過去幾周劇烈的飆升，使其市值曾短暫地達到330億美元以上。AMC和GameStop等所謂的Meme股票熱潮，受疫情導致的居家不出和低費用交易計劃所推動，鼓勵着新的投資者進入全球股票市場。

「在Reddit這樣的社交媒體平台，信息可以迅速跨越國界，身處印度的投資者跟在美國的投資者一樣，對美國市場充滿了興趣，」孟買Vested公司的首席執行官Viram Shah表示。「一些印度散户投資者受新聞驅動，希望從全球市場中分得一杯羹。」

Stockal的聯合創始人兼聯合首席執行官Sitashwa Srivastava稱，在過去的三到五個月裏，「人們對高波動性股票的追逐多了起來。從曾經發生的GameStop事件，到現在AMC受到極大的關注」。

根據韓國證券託管處的數據，韓國投資者從周一（5月31日）到周四搶購了2.25億美元的AMC股票。這一搶購金額接近第二大交易量股票特斯拉的三倍，後者為8,200萬美元。

韓國散户投資者中的一個在線論壇，最近討論了AMC股價的前景，以及黑莓（BB.US）是否可能取代AMC成為下一支Meme股。

$AMC Entertainment Holdings(AMC.US)$

$GameStop Corp(GME.US)$