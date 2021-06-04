中美談判步伐加快　人民幣升值暫緩　美發非農職位｜巨子一周精選

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-06-04 16:10

本周中美經貿談判的步伐明顯加快，一周內中國先後與美國貿易代表戴琪（Katherine Chi Tai），以及財政部長耶倫（Janet Yellen）通話。雖然兩國對話後的官方聲明都是穩打穩扎，重申繼續溝通，反映通話並沒有取得實質性成果。不過也是市場預料之中，未來的着眼點集中在，兩國政府有需要將中美經貿談判繼續下去。

一周內中國先後與美國貿易代表戴琪，以及財政部長耶倫通話。（AP）

同時，中國匯率市場繼續成市場焦點，繼人行口頭警告不要對賭匯率升值或貶值後，本周更罕見地上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，最終令人民幣逐步回落，重返6.4水平。

美國市場方面，今晚將發布廣受市場關注的官方非農就業數據，皆因上月新增職位人數意外只得26.6萬人遠遜預期，觸發美股以及美元急挫，動搖投資者對美國就業市道恢復的信心。而日前美聯儲局亦發布了褐皮書，揭示物價壓力升溫，市場關注會否提前縮減買債規模。下文精選一周相關點評，請按下列連結閱讀文章。

本周人行更罕見地上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，最終令人民幣逐步回落。（Getty Images）

1、中美經貿談判無進展 但相互需要的格局不變｜巨子點評

在兩次溝通中，中美一直保持着兩個共識：一是中美經貿關係對兩國都十分重要；二是此後將繼續保持溝通。事實上，在「後疫情」時代，中美之間的依賴有增無減，兩國政府都需要將中美經貿談判繼續下去。（點擊了解更多）

2、央行政策失效？人民幣短期不確定性強 一文睇邏輯｜巨子點評

「十四五」規劃對於匯率改革的定調是「穩慎推進人民幣國際化」，和「十三五」提出的「穩步」對比來看，「穩慎」的含義不言而喻。（點擊了解更多）

3、抑制人民幣匯率升值 央行還有哪些手段｜巨子點評

值得注意的是，雖然下調遠期售匯業務的外匯風險準備金率能夠抑制人民幣升值，但是當外匯風險準備金率已經下調至0時，該工具便達到極限，無法在未來繼續加碼抑制人民幣升值。（點擊了解更多）

4、鴻蒙系統時代正式開啓 華為手機業務看到復興曙光｜企業熱評

鴻蒙系統時代正式開啓，至少在中國市場上，蘋果谷歌兩大操作系統對智能手機的壟斷被打破，鴻蒙成為了一個強有力攪局者……（點擊了解更多）

5、通脹警告來襲 美聯儲褐皮書揭示物價壓力｜巨子點評

不僅在美國，疫情爆發以來，全球央行放水，流動性氾濫成災，導致各類資產價格暴漲。今年，國際大宗商品漲價正在逐步向中國國內傳導（點擊了解更多）

6、美股連升四個月 何時有回調? 關鍵要睇本周五

對於美聯儲而言，縮減買債雖然是應對通脹升溫的最好方法，不過，在拜登的大花金錢增開支的前提下，美聯儲要開始縮減買債，在政治上面臨的壓力可想而知。（點擊了解更多）