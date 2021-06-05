恒指結束2周升勢　科指反彈上企八千點　美團重上300關

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-06-05 09:20

恒指結束連升2周的升勢，上周累跌206點或0.7%，報28918點，失守二萬九關，於50天線（約28679點）見支持。科技股上周見反彈，恒生科指升1.7%，站於八千關之上。

恒指成分股之中，美團（3690）績後急彈，上周累計升近14%，成為上周的升幅王，並重上300元。吉利（0175）累升13.2%，其純電動合資品牌「極氪（ZEEKR）」首個型號「001」料將在今年第4季開始交付，預計今年年底前交付1萬部，管理層又料汽車晶片短缺可在第3季得到緩解。瑞聲（2018）亦累升10.3%，突破歷時近九個月的大型波動區間。

至於跌幅最大的兩隻藍籌股，反而過去一段日子強勢的工業股申洲（2313）和創科（0669）， 兩者上周分別累跌7.6%和7.3%。野村指，申洲國正在面對人民幣升值、東南亞廠房因疫情致生產受阻，及估值高企等多項負面因素影響，將下調至「中性」評級，目標價降至185.3元。

恒指成分股之中，美團績後急彈，上周累計升近14%，成為上周的升幅王，並重上300元。（資料來源：彭博）

科指累彈1.7% 閱文距離高位約8%

科技股弱勢反彈，恒生科指上周累升1.7%，站於八千關之上，跑贏恒指。同為藍籌的美團和瑞聲跑出，緊接其後的便是比亞迪電子（0285）和閱文（0772），兩者分別升7%及6.5%。閱文於周五一度升逾8%，最高見92元，挑戰2月16日的95.75元高位，最後收升3.2%，報87.75元，距離高位約8.4%，屬科技股之中較為強勢的一隻。

至於最受沽壓的是新東方在線（1797），上周累跌16.7%，股價破底並創逾2年低，周五再跌4.4%，報10.5元，考驗上市價10.2元支持。

杭州市市場監管局集中開展了校外培訓機構專項執法行動，分別對學而思、新東方、納思書院3家在杭校外教育培訓機構開展重點檢查。檢查發現，上述3家校外培訓機構均存在虛假宣傳、價格欺詐等違法行為。市場監管部門對3家校外培訓機構分別予以頂格處罰，罰款共計750萬元人民幣。

閱文挑戰2月16日的95.75元高位，現距離高位約8.4%，屬科技股之中較為強勢的一隻。（資料來源：彭博）

A股高位整固 人幣貶至6.4

港股早前彈高，有賴A股市場氣氛改善，A股上周於高位整固，近3600關上落，周五收報3591點。人行時隔14年上調外匯存款準備金率。自6月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行的5%提高到7%，並將凍結200億美元流動性。人民幣自人行出手後便一直回落，現貶至6.4水平，一周便跌近0.8%。