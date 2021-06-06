利潔時出售美贊臣在華業務予春華資本　涉資22億美元

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-06 14:31

利潔時集團（Reckitt Benckiser Group）今日（6日）宣布，以22億美元售價將大中華區的嬰幼兒配方奶粉及營養品業務出售予春華資本集團。交易完成後，利潔時將保留該項業務8%的股份，並預計得到13億美金的現金收入。

利潔時集團是知名的英國消費品公司，旗下除美贊臣外，還擁有杜蕾斯、滴露等品牌。此次交易將中國地區嬰幼兒營養品業務整體出售，包括位於荷蘭奈梅亨和廣州的生產設施，同時還包括在中國地區使用美贊臣以及藍臻、鉑睿、安兒寶品牌的永久獨佔許可。

利潔時於2017年以179億美元的總價格收購美贊臣，是次出售後，利潔時重新劃分旗下的嬰幼兒營養品業務淨資產，其中，中國地區價值34億元英鎊，北美和其他國家或地區價值54億元英鎊。交易完成後，主要受中國地區嬰幼兒營養品業務商譽和無形資產重新評估的影響，利潔時預計產生約25億英鎊的淨虧損。

交易完成後，利潔時將繼續在全球保有美贊臣藍臻、鉑睿、安兒寶品牌，並在中國地區以外的其他國家或地區繼續經營這些品牌。該交易將在2021下半年內完成。

春華資本由經濟學家胡祖六創立，他曾任高盛集團合夥人兼大中華區主席，根據官方公佈的信息，目前其累計投資60多家企業，分佈在科技，消費，醫療，金融，教育和新能源多個領域，包括百勝中國、阿里巴巴、友寶等。

春華資本回應內媒稱，對於收購美贊臣中國業務，是看重中國1500億奶粉市場的增長前景，而且是一次難得的全球嬰兒配方奶粉品牌的獨特分拆交易機會，美贊臣在中國市場市場份額位居前列。

利潔時CEO Laxman Narasimhan表示，此項交易標誌著利潔時在實施重振可持續增長和創造長期價值的戰略上，又邁出堅實的一步。作為這個過程的重要環節，公司正在積極果斷地調整投資組合。