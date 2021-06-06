G7同意全球最低企業稅率　黃國英：略高於愛爾蘭　對美股影響不大

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-06 18:05

七國集團（G7）6月5日就全球稅收協議框架，達成一項具里程碑意義的歷史性協議，G7一致同意將全球最低企業稅率設定在至少15%，此協議將令大型及高利潤的跨國企業在經營所在國支付更多稅款，並調整相應規則以應對數據和信息等無形資產貿易。

耶倫：亞馬遜及Facebook屬徵稅對象

美國財長耶倫（Janet Yellen）表示，亞馬遜（Amazon）及Facebook都會成為徵稅對象，其中Facebook已表明公司將會繳交更多稅款。

而在G7達成共識後， Facebook全球事務和通訊副總裁、英國前副首相Nick Clegg表示，公司歡迎有關決定，指Facebook一直都呼籲改革全球稅制。此次G7的決定是為企業的穩定，以及加強公眾對全球稅制信心邁出重要的第一步。

他又指，即使Facebook可能需要在不同地方繳交更多稅款，但仍希望國際稅制改革可以成功和獲得認同。

亞馬遜表示，相信由經濟合作與發展組織（OECD）領導、能創造多邊解決方案的過程，會有助為國際稅務系統帶來穩定。公司希望二十國集團（G20）和「包容性框架」（Inclusive Framework）聯盟有持續的討論，以促進此事。

麻生太郎：首部分條款對美企打擊最大

日本財務大臣麻生太郎表示，根據G7國家達成共識的新國際税收框架的第一部分條款，大多數可能面臨更高税率的將是總部位於美國的公司。

他又指，對谷歌、亞馬遜、Facebook、蘋果和微軟等科技公司的批評，促使七國集團部長們就協議大綱達成廣泛共識，預計二十國集團（G20）將在下個月同意該税收協議。

黃國英：僅高於愛爾蘭稅率2.5%

過去多年，美國科技公司被認為於部分低稅率的愛爾蘭等歐洲地區進行避稅操作。全球各地的Facebook 子公司，曾向 Facebook於愛爾蘭註冊的控股公司支付使用其智慧財產權的許可費用。可見愛爾蘭企業稅率12.5%，對科網巨頭甚是吸引。

豐盛金融資產管理部董事黃國英表示，耶倫4月首次提出，推動全球最低企業稅稅率為21%，G7此次同意的全球最低企業稅率為15%，低於預期，而且稅率不算高，儘略高於全歐洲的最低水準的愛爾蘭企業稅率12.5%，故對美科企影響不大。

黃國英又指，美國非農業就業職位增幅較預期小，市場對聯儲局提前縮減買債的憂慮降溫，美股於周五（4日）出現反彈，即將出爐的CPI數據至關重要，但預期環球股市中，美股仍會持續跑贏。