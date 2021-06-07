35%受訪者稱害怕感染新冠肺炎成壓力來源　74%處永無休止工作狀態

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-06-07 13:58

大約十多年前，網上有一句眾人皆熟悉的「你有壓力 我有壓力」，縱使此金句是另有較事，卻反映出港人面臨理力問題似乎相當嚴重。十多年後的今日，港人壓力問題有改變嗎？從信諾最新一份調查顯示，港人仍是全球面臨壓力最高的地區。

「信諾新冠肺炎疫情的全球影響研究—疫苗推出改善人們對整體健康的認知」調查結果顯示，於去年10至12月期間，香港整體健康指標下跌0.1至56.7，低於全球平均水平的60.9，於11個受訪地區中排名較低。

僅14%港人表示未能管理能力

調查顯示香港壓力屬較力較高地區，88%受訪者表示有壓力，雖然較台灣及韓國的95%﹑泰國的92%及中國的91%為低，可是仍較全球平均水平的86%受高。其中有53%受訪港人指出壓力來自「對未來感到疑惑」，表示因「個人財政」及「害怕感染新冠肺炎」的港人受訪者分別有37%及35%，為另外兩大壓力來源。

不過幾大部份受訪者皆可以處理壓力，僅14%本港受訪者表示未能管理壓力。

報告指出，長期受壓會引致人的情緒及精神問錯，如夫婦之間最常見由壓力引起症狀是失去計劃未來的問題，有16%受訪者表示出現此情況，有15%受訪者表示脾氣暴燥或反常的攻擊行為，另有14%受訪者指出出現注意力無法集中，亦有近14%受訪者指出出現過度批評情況。

現代人追求工作與生活平衡，在今次調查內亦有觸及此問題。調查顯示港人對工作量及工作時間滿意度上升，認為自己工作量及工作時合理的受訪者為35%，較去年10月時進行的調查，有30%作出此選項有提升；另42%受訪者指出，能夠在工作及生活中取得平衡。可是仍有74%處於「永無休止」工作狀態；同時表示有工作相關壓力達55%。

調查亦顯示，有53%本港在職人士可選擇在家工作。有47%在職人士指出，返回辦公室工作並與他人會面，可促成更有效溝通。報告亦顯示出有68%受訪者指出，僱主能為新冠肺炎測試提供經濟支援，另有67%受訪者表示希望僱主可加強團體醫療保險的保障。